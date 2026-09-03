Девушки‑зумеры в России стали брать ипотеку в 1,7 раза чаще юношей

В России девушки поколения зумеров (18-23 года) стали заметно активнее мужчин на рынке молодежной ипотеки: в 2026 году они оформляют жилищные кредиты в 1,7 раза чаще сверстников‑мужчин – на их долю приходится более 63 % сделок против 36,5 % у юношей. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Домклик» сообщает ТАСС.

Тренд на рост женской доли среди самых молодых заемщиков сохраняется уже шесть лет: ежегодно показатель увеличивается примерно на 2 процентных пункта. Если в 2020 году доля девушек немного превышала 50 %, то к 2026 году она выросла до более чем 63 %. При этом доля юношей за тот же период сократилась на 13,2 п. п. – с 49,7 % до 36,5 %.

Около трети молодых заемщиков – родители, и кредит им нужен для улучшения жилищных условий семьи. В основном зумеры выбирают готовое жилье: в 2026 году на вторичный рынок пришлось 52 % сделок. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в ипотеке у молодежи – 4,2 млн рублей. Доля покупок в новостройках составляет 33 %, средняя цена такой недвижимости – около 7 млн рублей.

Большинство молодых заемщиков (62 %) берут ипотеку по рыночным ставкам, 38 % пользуются льготными программами.

Лидерами по доле заемщиков 18-23 лет стали Республика Тыва (9,5 %), Курганская (7,8 %) и Магаданская (7,6 %) области, Республика Ингушетия (7,3 %) и Амурская область (6,7 %). В крупных агломерациях доля молодежи на ипотечном рынке заметно ниже: в Москве она составляет 1,5 % (минимальный показатель по стране), в Санкт‑Петербурге – 2,3 %.