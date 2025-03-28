В промышленности есть место для всех: как девушка стала инженером на «Казаньоргсинтезе»

Елизавета Зуевская работает инженером-конструктором на «Казаньоргсинтезе». Продолжая семейную химическую династию, она разрабатывает чертежи для ремонта оборудования и представляет предприятие на важных мероприятиях отрасли. О выборе профессии, хобби и работе в мужском коллективе она рассказала в интервью «Татар-информу».





«Химия была со мной с самого детства»

Семейный архив Елизаветы Зуевской хранит не только снимки, но и летопись преданности промышленному делу. Елизавета, инженер-конструктор КОС, не первая в семье, кто посвятил себя сложной и увлекательной науке – химии. Ее путь проложен целой династией, начиная с двоюродного прадедушки Ивана Григорьевича Лексина.

Иван Григорьевич, человек с огромным опытом, послевоенные годы посвятил восстановлению химической промышленности в Татарстане. Он возглавлял химический завод им. Л. Я. Карпова, где его самоотверженный труд сыграл ключевую роль в превращении маленького поселка Бондюга в современный город Менделеевск. Это была эпоха, когда завод стал не просто местом работы, а сердцем города, его градообразующим предприятием.

Путь династии Лексиных продолжился и дальше. После Татарстана, Иван Григорьевич переехал в Тульскую область, где совместно с финскими коллегами с нуля возводил новый химический завод. Делом жизни Ивана Лексина проникся и его сын, дядя Елизаветы, продолживший семейную традицию.

«Химия была со мной с самого детства, – рассказывает Елизавета. – Я училась в школе с углубленным изучением биологии и химии. Этот интерес, конечно, повлиял на выбор моей профессии». После школы Елизавета поступила в КНИТУ-КХТИ, где получила образование по бакалаврской и магистерской программам, выбрав факультет нефти и нефтехимии и специальность «Технологические основы органического и нефтехимического синтеза».

«”Казаньоргсинтез” всегда казался мне серьезным и значимым предприятием, и я всегда мечтала здесь работать, – признается Елизавета. – Так что я пришла сюда осознанно, целенаправленно. В семье мой выбор никого не удивил». И действительно, преемственность поколений в семье Зуевских проявляется во всем. Сейчас, вдохновленные примером сестры, двое братьев Елизаветы также связали свою жизнь с химией и получают образование в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

От лаборатории к чертежам

Путь Елизаветы Зуевской на «Казаньоргсинтезе» не стоит на месте, а развивается, открывая новые грани ее таланта и профессионализма. Начала свою карьеру девушка в Управлении качества в должности старшего химика лаборатории этилена-пропилена, а с марта 2022 года она работает инженером-конструктором.

«Моя основная задача – предоставлять чертежи для ремонта или изготовления деталей, – рассказывает Елизавета. – Обычно я замеряю деталь измерительными приборами, а затем в программе создаю чертеж, отмечаю требования и ГОСТы. И уже по моим чертежам токари изготавливают нужную деталь».

Каждый день перед Елизаветой встают новые, нестандартные задачи. В цеху работают и другие инженеры-конструкторы, каждый из которых специализируется на определенном направлении: оборудовании, металлоконструкциях и т.д. Но в ее работе не бывает рутины.

«Моя специальность требует большого багажа знаний, – подчеркивает Елизавета. – Здесь нет однотипной работы – ко всему нужен свой разумный подход. Кроме чертежей, надо уметь работать в программе, понимать, как ремонтируется оборудование или конкретная деталь, какие при этом используются методы. Каждая деталь уникальна и ремонтируется по-своему, в зависимости от конкретных свойств и качеств».

Ее профессионализм не остался незамеченным. Елизавета приняла участие в Отраслевом чемпионате профессионального мастерства Petrochemskills 2024 по направлению «Инженер CAD», что стало еще одной ступенькой в карьерном росте.

В отделе, где работает Елизавета, 21 специалист, среди которых 7 девушек. «Мне совсем не сложно в мужском коллективе, – признается она. – Все мои коллеги – настоящие профессионалы своего дела, и они меня очень вдохновляют. Мне нравится, как они работают, как доносят до меня информацию, как объясняют. У нас отличные, уважительные отношения». Сама Елизавета объясняет это не только профессионализмом коллег, но и своими личными качествами: любознательностью, общительностью и открытостью.

Все грани таланта: инженер, общественница, флорист

Елизавета Зуевская не только успешный инженер-конструктор, но и человек, стремящийся к всестороннему развитию, готовый пробовать себя в разных областях и находить вдохновение в окружающем мире. Ее активная жизненная позиция проявляется как в профессиональной сфере, так и за ее пределами.

С 2016 по 2018 год Елизавета прошла курсы в Институте дополнительного образования КНИТУ, выбрав для себя профиль «Переводчик в сфере деловой коммуникации» на кафедре иностранных языков. Она также расширила свои профессиональные навыки, окончив международные курсы «Основы проектирования в программах» на базе Autodesk Inventor в 2016 году. А в 2020 году освоила экспериментальные курсы RTsim, посвященные разработке компьютерных тренажеров для операторов-технологов нефтегазового сектора.

Но Елизавета не ограничивается только профессиональным развитием. Она активно участвует в общественной жизни, представляя «Казаньоргсинтез» в Молодежном парламенте при Госсовете Татарстана, где поднимает важную тему – роль женщин в промышленности. Елизавета также является лидером молодежного движения КОС по направлению «Творчество», внося свой вклад в развитие корпоративной культуры. А в День химика 2024 года ее выбрали лицом компании для билбордов «Между нами химия», украсивших улицы Казани.

В жизни девушки всегда находится место для хобби и увлечений. Диплом флориста, филофоническая коллекция пластинок, интерес к интерьерному дизайну и любовь к путешествиям по России – вот лишь малая часть того, что наполняет жизнь Елизаветы красками и вдохновением.

«Мне хочется продолжать развиваться как инженер-конструктор и участвовать в значимых проектах на нашем предприятии, – говорит Елизавета. – Также я хочу продолжать вдохновлять девушек, показывая, что в промышленности есть место для всех».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»