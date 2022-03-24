«Девушки, так держать»: в Казани отметили день рождения регбийного клуба «Зилант»

Женский регбийный клуб «Зилант» сегодня отметил свое трехлетие. Сегодня в Казани прошла торжественная церемония.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Команда, которой в этом году исполнилось всего 3 года, уже может похвастаться серьезными спортивными достижениями. В 2019 году «Зилант» стал победителем чемпионата ПФО по регби-7, в 2020 году одержал победу на чемпионате России по пляжному регби и Кубке ПФО по снежному регби в рамках фестиваля «Снежный Зилант», а также занял 2 место на Кубке Федерации регби по России по пляжному регби в закрытом помещении.

В торжественной части мероприятия приняли участие министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин, генеральный директор управляющей компании «КЭР-Холдинг» Хамис Махянов и главный тренер регбийного клуба «Зилант» Ришат Абдрахманов.

«Нам очень приятно, что 3 года назад у нас появилась женская регбийная команда, которая так ярко ворвалась в этот спорт, и на сегодняшний день, уже показывает высокие результаты. Девушки, так держать! От себя и от имени Правительства Республики Татарстан я желаю вам успехов и удачи! Идите только вперед, а мы на этом пути будем вас всячески поддерживать», - сказал глава Минспорта РТ Владимир Леонов.

После торжественной речи он поздравил спортсменок со званиями мастера спорта и кандидат в мастера спорта и вручил соответствующие знаки отличия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Айрат Шафигуллин также поздравил команду с праздником и отметил, что с самого первого дня команда «Зилант» подавала большие надежды, которые впоследствии оправдала.

«С первого дня команда стала оправдывать надежды, которые мы возлагали на наших девушек. Поэтому отдельное спасибо от себя лично и от имени премьер-министра нашей республики Алексея Валерьевича Песошина хочется сказать главному тренеру команды, который согласился возглавить клуб и привел его к тем результатам, которые мы сегодня наблюдаем», - заявил он.

В завершении торжественной части, генеральный партнер команды Хамис Махянов вручил свой главный подарок – сертификат на 500 000 рублей на покупку экипировки.