Неизвестные установили скрытые камеры в женских туалетах Южного Федерального Университета в Ростове-на-Дону и теперь шантажируют студенток обнародованием видео- и фотоматериалов. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Злоумышленники длительное время записывали все происходящее в кабинках туалетов. Некоторые из этих видео и фото уже опубликованы на различных порносайтах. По информации Мизулиной, на этих же ресурсах есть видео со скрытых камер, установленных в других заведениях Ростова-на-Дону: спортзалах, торговых центрах.

«Девушки шокированы и напуганы произошедшим. По их словам, они обратились за помощью в администрацию учебного заведения, но там не отреагировали, а также попросили молчать о ситуации. После чего некоторые студентки написали в прокуратуру», – рассказала Мизулина.

Шантажисты направляют студенткам угрозы, требуя от них прислать свои интимные фото и видео. Иначе девушкам обещают выложить в публичный доступ видео, снятые в туалетах.

«Замечу, что некоторые из студенток – несовершеннолетние. <…> Направим сегодня обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой защитить студенток и провести проверку. А также в Роскомнадзор с просьбой принять меры по ограничению доступа к ресурсам, где публикуются видео с этих камер», – написала Мизулина в МАКС.