«Девушки приврали о суммах ущерба»: дело «брачного афериста» из Казани дошло до суда

Более 44 миллионов рублей – цена красивых ухаживаний брачного афериста Альберта Медведева. Помимо денег, по версии следствия, мужчина не стеснялся брать со своих пассий дорогие подарки: игровые приставки, телефоны и умные часы. О том, как ради него брали кредиты, думая, что помогают близкому человеку, – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Меня задержали перед тем, как я собирался раздать долги»

В Ново-Савиновском суде Казани зачитывают обвинение 42-летнему Альберту Медведеву, которого уже успели прозвать в СМИ брачным аферистом. Его обвиняют в 24 случаях мошенничества, в том числе в особо крупном размере, и в краже.

Альберт Медведев родился в Буинске, жил в Казани, до задержания в апреле прошлого года работал курьером-водителем. Жены и детей у него нет. Ранее Медведев несколько раз привлекался к уголовной ответственности – за мошенничество, угон автомобиля, грабежи и незаконный оборот наркотиков.

Сегодня до процесса Альберт Медведев был в приподнятом расположении духа – охотно общался с журналистами и своим адвокатом.

«Девушки привирали в своих показаниях. В некоторых материалах дела, а именно в допросах пострадавших, вообще сильно чувствуется рука следователя. Я тоже написал заявления в правоохранительные органы, но мое обвинение в мошенничестве уже в суде, а по моим заявлениям работать не торопятся. Я бы даже, наверное, признал вину по всему делу, чтобы мне дали срок поменьше. Но если я это сделаю, у честного покупателя отберут машину, которую я продал ему», – рассказал он журналистам.

Подсудимый рассказал, что занимался перепродажей машин марки Mazda, их он перевозил из-за границы – это было его небольшим бизнесом. Рассказ Медведева прервал пришедший в зал судья, он передал слово помощнику прокурора Ново-Савиновского района для оглашения обвинения.

«Я не брачный аферист и не альфонс, у меня есть очень много сохраненных переписок с каждой из этих женщин. Я приложу все материалы к делу, и все встанет на свои места. Меня просто задержали перед тем, как я собирался раздавать долги», – добавил он.

«Как я мог рассказать женщине про свою схему, а потом ее обмануть?»

По версии следствия, Альберт Медведев знакомился с женщинами, благодаря своей «харизме и обаянию» втирался к ним в доверие. Он представлялся успешным бизнесменом, рассказывал о масштабных планах на жизнь, ухаживал за женщинами, оказывал всяческие знаки внимания и обещал счастливую семейную жизнь.

Через какое-то время он начинал рассказывать женщине, что в бизнесе начались проблемы и его необходимо финансово поддержать. Брал деньги в долг, обещая скоро вернуть с процентами. Влюбленные женщины, согласно версии следствия, теряли голову от чувств, давали ему деньги и покупали дорогие подарки. Таким образом, например, Медведев получил игровую приставку и видеокамеру.

Одну из пострадавших, по версии следствия, Альберт Медведев «разул» на 12,5 млн рублей – он брал у нее деньги на развитие своего бизнеса.

Все это произошло в период с 2021 по 2025 год, в это же время Альберт Медведев встречался с другой женщиной, от нее он получил ноутбук за 170 тысяч рублей, убедил ее купить несколько айфонов, умные часы и наушники – она лишилась почти трех миллионов рублей.

Общий ущерб по делу составляет более 44 миллионов рублей. Стоит отметить, что из этой суммы Альберт Медведев уже погасил чуть менее 10 миллионов во время предварительного следствия. Альберт Медведев признает вину частично. Он считает, что суммы в обвинительном заключении были завышены жертвами, а также заявил о несостоятельности отдельных эпизодов обвинения.

«Как я мог женщине рассказать о своей якобы схеме мошенничества, а потом попросить у нее по этой же схеме деньги? Я буду настаивать на приглашении пострадавших для дачи показаний в суд», – сказал он журналистам.

Еще в апреле прошлого года «Татар-информ» рассказывал о том, что полицейские задержали брачного афериста, подозреваемого в крупном мошенничестве. Его жертвами стали порядка 20 человек. Ранее судимый Альберт Медведев знакомился с женщинами, выдавая себя за успешного предпринимателя.