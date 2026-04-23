Девушки из РТ стали лучшими в медицинском и социальном уходе на российском чемпионате

Татарстан вошел в число лидеров итогового межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Медицинский и социальный уход». Об этом сообщает Минздрав РТ. Чемпионат «Профессионалы» проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

В соревнованиях участвовали представители 43 регионов России – в основной группе, а в категории «Юниоры» - 17. В основной группе золотую медаль взяла студентка Казанского медицинского колледжа Арина Бурханова, а в юниорской категории первое места заняла Амина Хайруллова – учащаяся казанской гимназии № 139.

«Эти результаты подтверждают высокое качество подготовки специалистов в системе здравоохранения Татарстана, эффективную работу образовательных организаций и наставников, а также внедрение современных практико-ориентированных подходов», - говорится в сообщении.

Минздрав РТ поздравляет победителей, наставников и экспертное сообщество с достойными результатами и желает дальнейших успехов.