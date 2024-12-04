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Девушки из Казани смогут поучаствовать в кастинге «Мисс Татарстан – 2025»
В столице Татарстана 15 декабря выберут участниц XXVII Республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2025». В кастинге смогут поучаствовать девушки в возрасте от 14 до 23 лет.
Как сообщает пресс-служба мэрии города, мероприятие проведут по адресу: Проспект Победы, дом №141. Начало – в 11:00.
Уточняется, что каждой девушке дадут черное платье, в котором она выйдет на сцену. С собой необходимо захватить раздельный купальник того же цвета и туфли (для снэпов).
Чтобы поучаствовать в кастинге, также нужно заранее отправить заявку по ссылке или позвонить по номеру: +7(987)290-10-29.
Напомним, что проект «Мисс Татарстан» – это отборочный этап конкурса «Мисс Россия», а также других российских и международных конкурсов красоты.
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