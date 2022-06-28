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Общество
28 июня 2022  08:48
Эльза Кузнецова

Девушка из Зеленодольска стала «Мисс Туризм Евразия» на конкурсе красоты в Турции

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Девушка из Зеленодольска стала «Мисс Туризм Евразия» на конкурсе красоты в Турции
Фото:&nbsp;https://t.me/zel_official

Жительница Зеленодольска стала одной из победительниц международного конкурса красоты «Мисс Евразия 2022». Залина Зинатуллина стала обладательницей титула «Мисс Туризм Евразия».

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, помощь в организации поездки оказала администрация Зеленодольского района РТ.

Международное соревнование проходило в течение десяти дней в Стамбуле. За титул боролись 23 девушки со всего мира. В рамках конкурса были проведены фотосессии, выходы в национальных костюмах, маскарады и творческие номера. 

В завершение конкурса прошла церемония награждения, где главным призом стала корона победительницы. Трофей и титул «Мисс Евразия 2022» завоевала девушка из Башкирии Нурсиля Фахретдинова. Она родом из деревни Тавлыкаево Баймакского района.

#конкурс красоты
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