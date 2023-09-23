Девушка-застройщик: «На стройке можно экономить, но делать это надо с умом»

Если фундамент даст трещину или начнет двигаться, дом станет опасен для проживания

Конечно, начинать нужно с самого начала, то есть с фундамента. Если он заложен правильно, на основе данных геологического обследования и конструктивных расчетов, это сэкономит вам большие деньги. Если же вы, напротив, сэкономите на геологии и сделаете неправильные расчеты – не заложив достаточное количество арматуры, выбрав неправильную ширину ленты фундамента, не заглубив как следует сваи, – это приведет к тому, что деньги, затраченные на строительство всего дома, пропадут зря. Потому что если фундамент дает трещину или начинает двигаться, то в зону риска попадают и стены, и кровля. Такой дом не подлежит ремонту и становится опасен для проживающих в нем.

Второе, что поможет не потратить большие деньги, – это наличие архитектурного проекта и полной рабочей документации. В этом случае вы сможете доставить на участок необходимое количество стройматериалов, без нехватки или излишка, что избавит вас от дополнительных затрат на логистику. Никакой прораб не рассчитает нужное количество материалов и объем работ без архитектурного проекта, «на глаз». Поэтому если в моменте вам кажется, что вы переплачиваете за архитектурный проект, то очень скоро вы убедитесь, что его наличие экономит в разы больше.

С домокомплектом в разы быстрее и экономнее

Соответственно, третий этап стройки, на котором можно сэкономить, – это доставка материалов. Лучше, если снабжением строительства занимается подрядчик-застройщик. Особенно если у вас нет времени вникать, где покупать материал, в какое время это лучше делать, в каком порядке завозить и т.д.

Если же вы планируете заниматься всем этим самостоятельно, то стоит действовать таким образом. Выбор участка надо запланировать на осень, создание проекта, его посадку на участок, получение разрешения на строительство – на зиму, а закупку стройматериалов – на весну до начала сезона. Потому что в сезон (с апреля по сентябрь) строительные материалы дорожают на 10-30%.

Говоря о снабжении и доставке стройматериалов, нельзя не сказать о домокомплектах. Когда вы приобретаете готовый домокомплект, вы экономите сразу на нескольких вещах. Во-первых, на проекте, поскольку он уже готов. Во-вторых, на стройматериале, ведь весь его объем уже рассчитан с абсолютной точностью. И в-третьих, на логистике – весь домокомплект доставляется в максимально загруженных машинах. То есть к вам не едут отдельно кирпичи, перемычки, окна и кровля, все это укомплектовывается на складе, грузится в несколько машин и отправляется к вам на стройку.

Так что домокомплект – очень правильная история для современного домостроения, с ним оно получается в разы быстрее и экономнее.

Газобетон, силикатный кирпич или теплая керамика?

При возведении стен можно сэкономить, используя правильные строительные технологии.

Здесь даже уже не так важно, какой у вас стройматериал. Скажем, если вы строите из газобетона, то главное требование состоит в возведении «коробки» в летнее время. Потому что прежде чем делать облицовку или какие-то внутренние работы, такой дом нужно высушить, он должен постоять, чтобы из него выветрилась вся влага.

Если же вы строитесь из силикатного кирпича (не самый современный, но еще встречающийся материал), то здесь нельзя пренебрегать утеплением. В частности, соблюдением всех параметров все того же архитектурного проекта. В ином случае при дальнейшей эксплуатации дома его отопление станет очень дорогим удовольствием.

Дом из керамических блоков – гораздо более современная история. Сегодня становятся все более актуальными керамические блоки большого формата из энергоэффективного стройматериала, который не требует утепления. Это означает экономию на покупке утеплителя, а также экономию времени, ведь вы можете приступать к внутренней отделке сразу после возведения стен. В целом теплая керамика – это, пожалуй, самый энергоэффективный материал, позволяющий экономить и при эксплуатации дома.

Кажется, что металлокровля дешевле. Но это не так

Остается кровля. Здесь многое зависит от личных предпочтений, но в любом случае с кровлей тоже можно сэкономить, если у вас есть архитектурный проект, план-чертеж и конструктив. В этом случае всю стропильную систему и кровлю вы покупаете, исходя из сметы, заложенной в проекте.

Единственное, здесь нужно отметить, что расход мягкой кровли в разы ниже, чем у металлочерепицы. В моменте кажется, что металлокровля дешевле, но на самом деле это не так. Стандартная металлочерепица приходит, как правило, огромными листами, которые приходится резать по размерам, и при этом образуется до 40 процентов излишка материала. Мягкая же кровля монтируется размер в размер.

И, наверное, самый главный совет, как сэкономить при строительстве или покупке загородного дома: воспользуйтесь современными субсидированными программами ипотеки, например семейными. За всю историю строительства не было таких низких ставок ипотеки для ИЖС.

Памятка «Четыре умных совета для строительства дома в Казани и регионах»

1. Удовлетворение потребностей

Первым и важнейшим шагом на пути к успешному строительству дома является определение ваших потребностей и желаний. Какие параметры для вас ключевые: площадь, количество комнат, стиль, материалы? Важно учесть не только собственные предпочтения, но и будущие потребности вашей семьи.

В Казани и регионах есть разнообразные участки под застройку, поэтому важно выбрать местоположение, которое соответствует вашим потребностям в коммуникациях, школах и магазинах.

Выбор правильного участка

Выбор участка земли – это один из самых важных шагов при строительстве частного дома. Для того чтобы не переплачивать и максимально удовлетворить свои потребности, обратите внимание на следующие моменты:

местоположение. Оцените близость участка к основным объектам инфраструктуры, таким как школы, магазины, больницы и общественный транспорт. Близость к городу может увеличить стоимость земли, но сэкономит вам время и ресурсы на долгие коммутирования;

Оцените близость участка к основным объектам инфраструктуры, таким как школы, магазины, больницы и общественный транспорт. Близость к городу может увеличить стоимость земли, но сэкономит вам время и ресурсы на долгие коммутирования; коммуникации. Удостоверьтесь, что на участке есть доступ к водоснабжению, электроснабжению, газу и канализации. Если придется проводить коммуникации, это может увеличить стоимость строительства;

Удостоверьтесь, что на участке есть доступ к водоснабжению, электроснабжению, газу и канализации. Если придется проводить коммуникации, это может увеличить стоимость строительства; геология. Изучите геологические особенности участка, так как они могут повлиять на сложность фундаментных работ. Участки с плоской поверхностью и хорошей грунтовой основой могут быть более экономичными для строительства;

Изучите геологические особенности участка, так как они могут повлиять на сложность фундаментных работ. Участки с плоской поверхностью и хорошей грунтовой основой могут быть более экономичными для строительства; законодательство и правила застройки. Ознакомьтесь с местными законами и правилами застройки, чтобы избежать дополнительных расходов на перепланировку и согласование проекта с муниципальной властью;

Ознакомьтесь с местными законами и правилами застройки, чтобы избежать дополнительных расходов на перепланировку и согласование проекта с муниципальной властью; природные особенности. Учтите природные факторы, такие как наводнения или землетрясения, которые могут повлиять на безопасность и стоимость строительства;

Учтите природные факторы, такие как наводнения или землетрясения, которые могут повлиять на безопасность и стоимость строительства; исследование рынка. Сравните стоимость земли в разных районах и выберите местоположение, которое сочетает доступность и приемлемую цену. Возможно, в некоторых районах цены на землю могут быть ниже, но ожидаемый рост стоимости недвижимости будет выше.

2. Уникальность проекта

Создание уникального проекта играет важнейшую роль в достижении комфорта и удовлетворения от владения будущим домом. Вот несколько ключевых шагов для обеспечения уникальности проекта:

профессиональные консультации. Обратитесь к опытным архитекторам и дизайнерам, специализирующимся на частном строительстве. Они могут помочь воплотить в жизнь ваши идеи и предложить практические решения, сочетающие стиль и функциональность;

Обратитесь к опытным архитекторам и дизайнерам, специализирующимся на частном строительстве. Они могут помочь воплотить в жизнь ваши идеи и предложить практические решения, сочетающие стиль и функциональность; особенности участка. Учтите естественные особенности участка земли при проектировании вашего дома. Вмешательство в природу должно быть гармоничным, учитывающим ландшафт и растительность;

Учтите естественные особенности участка земли при проектировании вашего дома. Вмешательство в природу должно быть гармоничным, учитывающим ландшафт и растительность; энергоэффективность. Интегрируйте современные технологии и методы энергоэффективности в проект. Это позволит сэкономить на коммунальных расходах и уменьшить воздействие на окружающую среду;

Интегрируйте современные технологии и методы энергоэффективности в проект. Это позволит сэкономить на коммунальных расходах и уменьшить воздействие на окружающую среду; материалы. Выбирайте высококачественные и долговечные строительные материалы, которые соответствуют вашим дизайнерским решениям. Это обеспечит долгий срок службы и минимальную потребность в обслуживании;

Выбирайте высококачественные и долговечные строительные материалы, которые соответствуют вашим дизайнерским решениям. Это обеспечит долгий срок службы и минимальную потребность в обслуживании; безопасность и удобства. Планируйте дом с учетом безопасности и комфорта вашей семьи. Это включает в себя правильное размещение окон и дверей, выбор современных систем безопасности и обеспечение удобных жилых условий;

Планируйте дом с учетом безопасности и комфорта вашей семьи. Это включает в себя правильное размещение окон и дверей, выбор современных систем безопасности и обеспечение удобных жилых условий; персональное пространство: ваш дом должен отражать вашу индивидуальность и стиль жизни. Размышляйте о функциональных планировках, которые соответствуют вашим потребностям и хобби.

3. Умный выбор материалов

Правильный выбор строительных материалов является одним из наиболее важных шагов при строительстве дома. Этот аспект непосредственно влияет на его долговечность и энергоэффективность. В этих вопросах я основываюсь на своем десятилетнем опыте и рекомендую следующие факторы, которые помогут сделать правильный выбор:

климатические особенности. Региональный климат важен при выборе материалов. Например, в Казани и близлежащих районах зимы могут быть холодными, а лета жаркими, поэтому необходимо выбирать материалы, способные обеспечить эффективную теплоизоляцию и защиту от перепадов температур;

Региональный климат важен при выборе материалов. Например, в Казани и близлежащих районах зимы могут быть холодными, а лета жаркими, поэтому необходимо выбирать материалы, способные обеспечить эффективную теплоизоляцию и защиту от перепадов температур; бюджет проекта. Важно рационально управлять финансами при выборе строительных материалов. Высококачественные материалы могут стоить дороже в начале, но они обеспечат существенную экономию в будущем, снижая затраты на обслуживание и энергопотребление;

Важно рационально управлять финансами при выборе строительных материалов. Высококачественные материалы могут стоить дороже в начале, но они обеспечат существенную экономию в будущем, снижая затраты на обслуживание и энергопотребление; опыт и рекомендации. Мой опыт в строительной сфере помог мне узнать о лучших материалах и поставщиках в регионе;

Мой опыт в строительной сфере помог мне узнать о лучших материалах и поставщиках в регионе; экологическая совместимость. Современные требования к устойчивому развитию подразумевают выбор материалов, которые не наносят вред окружающей среде и здоровью жителей. Оптимизируйте ваш выбор с учетом экологической безопасности;

Современные требования к устойчивому развитию подразумевают выбор материалов, которые не наносят вред окружающей среде и здоровью жителей. Оптимизируйте ваш выбор с учетом экологической безопасности; технические характеристики. Изучите технические характеристики материалов, включая их прочность, износостойкость и устойчивость к воздействию различных факторов.

4. Умеренный бюджет

Рекомендую следующие шаги для обеспечения финансовой стабильности строительства и качества вашего будущего жилья:

детальное планирование. Вместе со специалистами разработайте детальный план расходов на каждом этапе строительства. Это поможет осуществлять четкий контроль над финансами и избежать непредвиденных расходов;

Вместе со специалистами разработайте детальный план расходов на каждом этапе строительства. Это поможет осуществлять четкий контроль над финансами и избежать непредвиденных расходов; ключевые элементы. Не сокращайте бюджет на ключевых элементах, таких как фундамент и крыша. Это инвестиции в долгосрочную надежность вашего дома;

Не сокращайте бюджет на ключевых элементах, таких как фундамент и крыша. Это инвестиции в долгосрочную надежность вашего дома; эффективное планирование. Нужно выбрать оптимальные строительные решения и материалы, которые сочетают в себе качество и доступность.

Фотографии предоставлены Ландыш Шарифуллиной