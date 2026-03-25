Девушка-волонтер из Татарстана получила благодарственное письмо от Владимира Якушева
Волонтер из Татарстана Арина Левина удостоена благодарности Генерального совета партии «Единая Россия». Она получила ее из рук секретаря Генсовета Владимира Якушева на форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде.
«Я уже практически год нахожусь в Курской области в рамках гуманитарной миссии: помогаю военному госпиталю. Стала там ответственной за работу волонтеров. Я их встречаю, распределяю по местам работы. Добровольцы там помогают медицинскому персоналу, а также ухаживают за бойцами», – рассказала девушка корреспонденту «Татар-информа».
Сегодня в Нижнем Новгороде прошел форум «Есть результат!» партии «Единая Россия», посвященный треку «Молодежь и дети».