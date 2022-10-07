Девушка-водитель погибла в лобовом столкновении с фурой на трассе в РТ

фото: республиканская Госавтоинспекция

Страшная авария произошла накануне около десяти часов вечера на трассе в Мензелинском районе Татарстана.

Фото: © очевидцы

По предварительным данным, 21-летняя девушка за рулем «Лады» не выбрала безопасную скорость, выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с фурой DAF, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © очевидцы

По словам очевидцев ДТП, от мощного удара легковушка превратилась в груду искореженного металла и ее выкинуло в кювет. Автоледи оказалась зажата в салоне машины.

Фото: © очевидцы

«От полученных травм водитель отечественного автомобиля скончалась на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются», – пояснили в ГИБДД РТ.

