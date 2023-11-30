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Девушка-водитель и ее мама пострадали в ДТП на улице Космонавтов в Казани
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В Казани на улице Космонавтов произошла авария, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Рядом с домом №47а 34-летняя девушка за рулем Volkswagen при повороте не уступила дорогу Honda, в результате чего произошла авария.
В итоге девушка-водитель и ее 58-летняя пассажирка получили травмы. Их отпустили врачи после осмотра.
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