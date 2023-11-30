news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 ноября 2023 09:41

Девушка-водитель и ее мама пострадали в ДТП на улице Космонавтов в Казани

Скопировать ссылку

В Казани на улице Космонавтов произошла авария, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Рядом с домом №47а 34-летняя девушка за рулем Volkswagen при повороте не уступила дорогу Honda, в результате чего произошла авария.

В итоге девушка-водитель и ее 58-летняя пассажирка получили травмы. Их отпустили врачи после осмотра.

#дтп в казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100