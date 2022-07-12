news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
12 июля 2022  17:03
Павел Климчак

Девушка утонула в Казанке, купаясь у берега Кировской дамбы

news_top_970_100

О случившемся сообщили в двенадцать часов дня по номеру вызова экстренных служб 112. На берегу Кировской дамбы, в районе улицы Серп и Молот 22-летняя девушка утонула во время купания в Казанке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спустя три часа спасатели ЗПСО №2 нашли ее тело в тридцати метрах от берега на глубине восьми метров. Причина случившегося устанавливается. Стоит отметить, что это место не оборудовано для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#утонула девушка #Кировская дамба
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100