Девушка утонула в Казанке, купаясь у берега Кировской дамбы

О случившемся сообщили в двенадцать часов дня по номеру вызова экстренных служб 112. На берегу Кировской дамбы, в районе улицы Серп и Молот 22-летняя девушка утонула во время купания в Казанке.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спустя три часа спасатели ЗПСО №2 нашли ее тело в тридцати метрах от берега на глубине восьми метров. Причина случившегося устанавливается. Стоит отметить, что это место не оборудовано для купания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.