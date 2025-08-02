Девушка-штурман из Татарстана сбила БПЛА недалеко от Энергодара и Запорожской АЭС

Девушка-штурман с позывным Алга вместе с группой сослуживцев с позывными Коба, Храмец, Паломник, Немой, Пряник, Каспер сбила беспилотник недалеко от Энергодара и Запорожской АЭС. Видео, на котором запечатлен процесс, опубликовал сенатор, командир, начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале. По данным соцсетей, девушка-боец родом из Менделеевска.

«В 12 часов 17 минут бойцами ЦСН беспилотных систем "Барс-Сармат" совместно с расчётом ПВО "Пряника" 345-го ДШП под Энергодаром (Запорожская АЭС) был обнаружен и подбит БПЛА Лелека-LR (Army of Drones). Первая попытка взлета и поражения Лелеки LR оказалась неудачной, так как расчёту ПВО не хватило mAh аккумуляторной батареи. Вторая попытка — успешна. Лелека LR сбита», – написал Рогозин в посте.

Рогозин отметил, что Лелека LR имеет несколько каналов связи, разнесенных друг от друга по частотам и имеющих необходимые алгоритмы шифрования. Рабочая высота полёта данного БПЛА – до 1,5 тыс. метров, а максимальная – 2 тыс. метров. Максимальная скорость – 32 м/с. Крейсерская скорость – 22 м/с. Взлетный вес – 8,7 кг. Вес полезной нагрузки – 600 гр.

«Состав совместного расчёта, сумевшего вычислить и уничтожить новейший дрон противника: Алга (штурман, это ее голос громче всех звучит за кадром), Коба, Храмец, Паломник, Немой, Пряник, Каспер. Все парни и девушка-боец — молодцы!», – добавил Рогозин.