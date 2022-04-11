Девушка с ослабленным зрением из Казани рассказала, как стала крутым фотографом

Человек с плохим зрением может стать превосходным фотографом, и открыть для себя всю красоту мира, в котором живет. Как это сделать, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» победитель и призер национальных чемпионатов «Абилимпикс», председатель молодежного совета «Абилимпикс» Илина Баймуратова.

«С 2018 года я являюсь двукратным победителем национальных чемпионатов «Абилимпикс» в компетенции «фотография». Когда пришла в движение, то ничего не знала о фотографии, да и камеры у меня не было. Благодаря своим экспертам я смогла поверить в себя и понять, что человек с ограниченными возможностями здоровья на многое способен. Удивительно, но факт, что человек с плохим зрением может быть крутым фотографом. «Абилимпикс» предоставляет участникам возможность проявить себя, найти дело по душе и преодолеть собственные границы», - сказала она.

Сейчас девушка учится в Казанском государственном институте культуры. Однако до участия в региональном «Абилимпиксе» она собиралась поступать в медицинский вуз. После участия в первом чемпионате девушка поняла, что «камера это то, через что она может видеть».

«Я, как человек с плохим зрением, фактически невидящая, и это очень тяжело. Когда я беру камеру в руки, понимаю, что мир прекрасен. Благодаря камере я почувствовала, что такое видеть двумя глазами», - отметила Илина.

VI региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдет с 11 апреля по 25 мая. Соревнования по 87 компетенциям состоятся в образовательных организациях 12 городов и муниципальных районов Татарстана. В региональном чемпионате примут участие 935 человек, из них 293 будут соревноваться в категории «Школьники», 397 – в категории «Студенты», 245 – в категории «Специалисты».