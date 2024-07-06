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Девушка погибла в лобовом столкновении легковушки с микроавтобусом в Альметьевске
Сегодня на Шоссейной улице в Альметьевске лоб в лоб столкнулись микроавтобус Volkswagen и «Лада Гранта». Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
На фотографиях с места происшествия можно заметить, что основной удар пришелся на пассажирское место отечественной легковушки.
Со слов очевидцев, обоих водителей и пассажира микроавтобуса увезли медики скорой помощи. Молодая девушка, которая находилась на пассажирском сиденье «Гранты», погибла на месте.
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