Девушка погибла в лобовом столкновении легковушки с микроавтобусом в Альметьевске

Сегодня на Шоссейной улице в Альметьевске лоб в лоб столкнулись микроавтобус Volkswagen и «Лада Гранта». Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

На фотографиях с места происшествия можно заметить, что основной удар пришелся на пассажирское место отечественной легковушки.

Со слов очевидцев, обоих водителей и пассажира микроавтобуса увезли медики скорой помощи. Молодая девушка, которая находилась на пассажирском сиденье «Гранты», погибла на месте.