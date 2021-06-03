Девушка-подросток получила травмы в столкновении двух легковушек в Казани

По данным городской Госавтоинспекции, авария произошла накануне около половины седьмого вечера напротив дома № 24 по улице Глушко. Предварительно установлено, что 19-летний водитель «Лады» с номерами Марий Эл при развороте не уступил дорогу легковушке Skoda, за рулем которой была 40-летняя женщина.

фото: Полина Шевчук

«В результате аварии травмы получила 16-летняя девушка, которая была пассажиркой иномарки. Медики скорой помощи забрали ее в больницу. После оказания медпомощи девочку-подростка отпустили домой», - пояснили в ГИБДД Казани.

