news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 сентября 2021  08:56
Полина Шевчук

Девушка-подросток погибла в ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой в Лениногорске

news_top_970_100
Девушка-подросток погибла в ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой в Лениногорске

Страшная авария произошла накануне в девятом часу вечера на выезде из Лениногорска в сторону Бугульмы.

 

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, по невыясненным пока причинам легковушка Skoda врезалась в заднюю часть грузовика, после чего она съехала с трассы в кювет и перевернулась. У автомобиля буквально сорвало часть крыши.

 

Фото: © очевидцы

«Девушка на пассажирском сиденье была. На вид ей не больше 18 лет. Она погибла. Водителя легковушки в тяжелом состоянии забрали в больницу», – пояснили свидетели аварии.

 

Фото: © очевидцы

 

Фото: © очевидцы


 

 

 

#ДТП с погибшими #погибла пассажирка #дтп на трассе
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное