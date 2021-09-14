Девушка-подросток погибла в ДТП с «КАМАЗом» и легковушкой в Лениногорске

Страшная авария произошла накануне в девятом часу вечера на выезде из Лениногорска в сторону Бугульмы.

Фото: © очевидцы

По рассказам очевидцев, по невыясненным пока причинам легковушка Skoda врезалась в заднюю часть грузовика, после чего она съехала с трассы в кювет и перевернулась. У автомобиля буквально сорвало часть крыши.

Фото: © очевидцы

«Девушка на пассажирском сиденье была. На вид ей не больше 18 лет. Она погибла. Водителя легковушки в тяжелом состоянии забрали в больницу», – пояснили свидетели аварии.

Фото: © очевидцы

Фото: © очевидцы



