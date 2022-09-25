Девушка, отражающаяся в асфальте: в Казани наградили победителей конкурса «Мисс лето 22»

В Казани наградили победителей открытого фотоконкурса среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» «Мисс лето 22», инициированного Союзом фотографов Татарстана. Помимо союза, среди организаторов и партнеров мероприятия — АО «Татмедиа» и ООО «Куб».

Это был первый конкурс, организованный Союзом фотографов РТ в режиме онлайн. На него заявились 75 участников, которые представили 588 снимков. Идея события была предложена председателем правления союза Рамилем Якубовичем. Прием работ начался 22 июля и завершился 31 августа.

Помимо 51 члена жюри, среди которых были не только фотографы, но и модели и журналисты, представленные на конкурс снимки оценивали пользователи «ВКонтакте». Участники в реальном режиме времени видели, кто и как голосует за их работы, отмечают организаторы.

Фото: © Союз фотографов РТ

Победители получили грамоты, призы и памятные подарки. Первое место и денежный приз достались фотографу с узнаваемым стилем Алексею Жаркову, который представил в том числе снимок девушки, которая отражается в тонком слое воды, покрывающем асфальт.

Получила награду и фотограф из Набережных Челнов Наталия Анисимова — за свои уникальные снимки и ответственное отношение к фотоискусству. Еще тридцать участников прошли в финал, они были отмечены грамотами и ценными подарками.

По результатам каталога планируется выпуск каталога. Идет подготовка к печати лучших работ. Возможно, в будущем лучшие фотографии будут представлены в галерее «Сфера», которая находится в помещении Союза фотографов (ул. Назарбаева, д. 35).