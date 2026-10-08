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Происшествия 8 октября 2026 10:28

Девушка на «Ладе» не пропустила грузовик – она в больнице, ее пассажирка погибла

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Девушка на «Ладе» не пропустила грузовик – она в больнице, ее пассажирка погибла
Смертельное ДТП в Мамадышском районе
Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Смертельное ДТП произошло сегодня в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

28-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада», двигаясь по второстепенной дороге, на перекрестке не уступила дорогу грузовику «ГАЗель». Произошло столкновение, обе машины улетели в кювет, «ГАЗель» опрокинулась набок.

В результате происшествия девушка получила травмы, а ее 50-летняя пассажирка, ехавшая на переднем сиденье, скончалась на месте.

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