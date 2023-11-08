Девушка из Верхнеуслонского района выиграла кубок молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гран-при VI конкурса молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова выиграла представительница Верхнеуслонского района Татарстана Зиля Азмуханова. Имена победителей прозвучали на церемонии, прошедшей в казанском IT-парке имени Б.Рамеева.

«Мы очень любим профессию повара, говорим, что она самая хлебная, – отметил президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов. – Мы сейчас наблюдаем кадровый голод. <...> Через такие мероприятия мы хотим популяризировать профессию».

В этом году конкурс стал международным: в нем принимали участие специалисты из Казахстана. В финал события прошли восемь участников, которые вчера представили свои блюда на суд жюри. Шеф-повара ведущих казанских ресторанов проставили оценки кандидатам.

«Все финалисты – это готовые кадры на позицию су-шефа. Было видно, что у них уже есть опыт руководителя, они не линейные повара, а большие профессионалы. У нас есть возможность контактировать с ребятами, мы можем с ними совместно работать, мы даже взяли на стажировку некоторых ребят. Они очень талантливые», – рассказал один из членов жюри, шеф-повар одного из ресторанов Казани Рустам Рахимов.

Перед вручением главной награды каждый из финалистов был удостоен награды в отдельных номинациях. В одной из них призы вручил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Мне очень приятно находиться среди людей, которые телесную еду наполняют смыслом и привносят в нее духовное. Уверен, что такие конкурсы позволят не только сохранить, но и развить, адаптировать кулинарные традиции под современные запросы. Молодые повара получили огромный бесценный опыт общения и взаимодействия, а также импульс для собственного развития», – обратился к участникам конкурса Салимгараев.

Гран-при конкурса получила повар из Верхнеуслонского района Зиля Азмуханова, которая приготовила для конкурса калжу из конины с земляной грушей, полбой, кремом из чернослива и соусом из сосновых шишек.

«Я не ожидала, у меня просто нет слов. Огромная благодарность моему наставнику. Честно, я не думала, что дойду так далеко, мне просто было приятно участвовать», – поделилась она впечатлениями после вручения приза.