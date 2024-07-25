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Девушка из Татарстана записала патриотический клип для наших бойцов в зоне СВО
Эвилина Загидуллина, молодая певица из Татарстана, привлекла внимание общественности своим новым музыкальным проектом.
Артистка создала кавер-версию известной композиции «Малай на белом барсе», адаптировав ее для современных реалий под названием «Малай в зеленом танке».
Новая интерпретация песни была специально посвящена военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Композиция призвана поднять боевой дух татарстанских военнослужащих на передовой.
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