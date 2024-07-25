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СВО 25 июля 2024 20:53

Девушка из Татарстана записала патриотический клип для наших бойцов в зоне СВО

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Эвилина Загидуллина, молодая певица из Татарстана, привлекла внимание общественности своим новым музыкальным проектом.

Артистка создала кавер-версию известной композиции «Малай на белом барсе», адаптировав ее для современных реалий под названием «Малай в зеленом танке».

Новая интерпретация песни была специально посвящена военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Композиция призвана поднять боевой дух татарстанских военнослужащих на передовой.

#спецоперация на Украине
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