Девушка из Татарстана победила в Первенстве России по скалолазанию

Спортсменка Алиса Валеева из Татарстана заняла первое место в финале Первенства России по скалолазанию среди юниоров. Девушка соревновалась в дисциплине «лазание на трудность». Напомним, что сами соревнования прошли в Тюмени 30 апреля. В финале в каждой возрастной категории выступили по 10 сильнейших участников по итогам квалификации, которая проходила два предыдущих дня.

Как сообщает Федерация скалолазания России, Валеева стартовала одной из первых и показала лучший пролаз. Она смогла сделать 35 перехватов и с успехом преодолела большую часть трассы. Причем девушка побеждает уже второй раз на главном молодежном старте года. Впервые она заняла первое место в 2017 году.

Второе место среди юниоров заняла Юлия Никитина из Санкт-Петербурга, которая сделала 34 перехвата и получила «серебро». Как подчеркнули в Федерации, в лазании на трудность петербурженка становится призером пятый год подряд, но впервые среди юниорок.

Третье место и «бронзу» получила еще одна девушка из Питера - Ксения Чернега. Совершив 30 успешных перехватов, спортсменка пятый раз успешно финишировала в этой дисциплине. Однако в 2023-м она получила серебряную медаль.