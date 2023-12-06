Девушка из Нурлата прошла кастинг на ТНТ в «Новую фабрику звезд»

Жительница Нурлата Ольга Рыскина, которая сейчас учится в казанском вузе, получила приглашение от ТНТ на обновленное шоу «Новая фабрика звезд».

С раннего детства Рыскина проявила себя талантливым ребенком, исполняла народные песни. Сегодня она студентка Казанского государственного института культуры, где получает специальность режиссера эстрады и продюсера.

Юная артистка занимается у заслуженного артиста Татарстана Салавата Фатхутдинова. Этим летом она в качестве помощника режиссера участвовала в концерте «Импровизация. Дети» в Сочи.

Осенью она решила пройти кастинг на шоу в ТНТ. Ольга заметила, что это был колоссальный опыт работы с известными людьми.

«В сентябре мне позвонили представители телеканала ТНТ и пригласили на кастинг их обновленного шоу „Новая фабрика звезд“. Я его успешно прошла», — рассказала девушка.

Однако от участия в шоу Ольга Рыскина решила отказаться из-за больших нагрузок в учебе. «Участие в шоу подразумевает постоянную занятость на проекте и проживание в Москве», — пояснила девушка.

Однако она не намерена останавливаться на достигнутом. Уже 11 декабря Ольга Рыскина примет участие в мероприятии «Точка роста» в Крыму, где снова сможет попробовать свои силы как режиссер.