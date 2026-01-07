Девушка из Казани потеряла деньги, откликнувшись на розыгрыш в соцсетях

В Казани 19-летняя девушка потеряла потеряла деньги, поучаствовав в розыгрыше в соцсетях.

Девушка откликнулась на рекламу конкурса в соцсетях и решила попытать удачу. Вскоре ей сообщили о победе, но для отправки приза потребовалась оплата комиссии. Ничего не заподозрив, девушка перешла по ссылке и указала реквизиты своей карты, после чего с ее счета пропало больше 8 тысяч рублей. Так и не получив приз, она обратилась в полицию, где на мошенников было заведено уголовное дело.

В пресс-службе УМВД России по Казани призывают жителей города быть бдительными при получении сообщений о выигрышах в интернете и не переводить средства незнакомым людям. При столкновении с мошенничеством лучше всего сразу звонить в полицию по номерам «02» или «112».