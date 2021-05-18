Девушка из Казани перевела лжесотрудникам банка почти 200 тысяч рублей

Жительница Казани перевела мошенникам 190 тысяч рублей, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

7 мая девушке позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции и сообщил, что на ее имя оформили кредит. Звонивший рассказал о том, что этот инцидент уже расследуется, и попросил содействовать якобы сотрудникам банка, которые скоро свяжутся с девушкой.

Спустя несколько минут ей позвонил лжесотрудник банка и объяснил, что ей нужно перевести такую же сумму, как и в кредите, чтобы отменить его. В результате девушка взяла кредит в онлайн-банке на 190 тысяч рублей и перевела их на незнакомые номера.

После этого она решила позвонить на горячую линию банка, где ей рассказали, что она стала жертвой мошенников. Девушка обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела продолжается.

УМВД России по Казани напоминает, ни в коем случае не сообщайте свои личные или банковские данные незнакомцам. Перепроверяйте любую информацию, поступающую от сомнительных лиц, и не переводите деньги на неизвестные счета.