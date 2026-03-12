Девушка из Бавлов потеряла 3 млн рублей, поверив обещаниям заработать на бирже

Мошенники выманили 3 миллиона рублей у девушки из Бавлов, пообещав ей заработать на бирже.

Как сообщают в МВД по РТ, 22-летняя неработающая девушка обратилась в полицию и рассказала, что с января по март ей писали и звонили неизвестные с предложением заработать на криптовалютной бирже. Поверив мошенникам, она перечислила на их абонентские номера все свои сбережения – порядка 3,2 миллиона рублей. Узнав, что у девушки больше нет денег, злоумышленники перестали выходить на связь, а все их номера оказались заблокированы.

Выявлено, что номера мошенников зарегистрированы в Москве, Свердловской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело.