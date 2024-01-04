Девушка и ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в Казани

В Казани на пересечении Тихомирного и Миннуллина произошла авария с двумя пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель KAIYA нарушил ПДД и столкнулся при повороте с Hyundai.

В результате травмы получила 18-летняя пассажирка KAIYA, и 12-летняя девочка из второй иномарки.