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Происшествия 4 января 2024 09:11

Девушка и ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в Казани

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В Казани на пересечении Тихомирного и Миннуллина произошла авария с двумя пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водитель KAIYA нарушил ПДД и столкнулся при повороте с Hyundai.

В результате травмы получила 18-летняя пассажирка KAIYA, и 12-летняя девочка из второй иномарки.

#дтп в казани
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