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Девушка и ребенок пострадали в ДТП с двумя иномарками в Казани
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В Казани на пересечении Тихомирного и Миннуллина произошла авария с двумя пострадавшими, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Водитель KAIYA нарушил ПДД и столкнулся при повороте с Hyundai.
В результате травмы получила 18-летняя пассажирка KAIYA, и 12-летняя девочка из второй иномарки.
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