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Ру Тат
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Происшествия
3 октября 2022  13:25
Полина Шевчук

Девушка-геймер из Челнов лишилась денег, пытаясь купить прокаченных персонажей игры

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В полицию обратилась 23-летняя жительница Челнов. Девушка рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По словам челнинки, она увидела в одном из мессенджеров объявление о продаже аккаунта с любимой игрой, в которой на максимум были прокачены персонажи. Она связалась с продавцом. Тот скинул девушке ссылку для оплаты, которая оказалась фишинговой. В итоге с карты геймерши были списаны 28 тыс. рублей.

На связь продавец выходить перестал, и девушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

#аферисты #мошенники #МВД по РТ
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