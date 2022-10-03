Девушка-геймер из Челнов лишилась денег, пытаясь купить прокаченных персонажей игры

В полицию обратилась 23-летняя жительница Челнов. Девушка рассказала, что стала жертвой аферистов, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По словам челнинки, она увидела в одном из мессенджеров объявление о продаже аккаунта с любимой игрой, в которой на максимум были прокачены персонажи. Она связалась с продавцом. Тот скинул девушке ссылку для оплаты, которая оказалась фишинговой. В итоге с карты геймерши были списаны 28 тыс. рублей.

На связь продавец выходить перестал, и девушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

