ДеВон Акун-Перселл вошел в топ-5 игроков прошлой недели в Единой лиге ВТБ

Форвард казанского УНИКСа ДеВон Акун-Перселл вошел в символическую пятерку минувшей игровой недели Единой Лиги.

Американский баскетболист УНИКСа стал самым эффективным игроком гостевого матча против московского МБА (94:66). На паркете московского «Баскет-Холла» он набрал 15 очков, совершил 5 подборов и оформил 4 результативные передачи.

В символическую пятерку также вошли защитники Патрик Миллер из «Локомотива-Кубань», Мело Тримбл из ЦСКА, а также форварды Неманья Джуришич («Пари Нижний Новгород») и Сергей Карасев («Зенит»).