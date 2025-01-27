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На главную ТИ-Спорт 27 января 2025 16:32

ДеВон Акун-Перселл вошел в топ-5 игроков прошлой недели в Единой лиге ВТБ

ДеВон Акун-Перселл вошел в топ-5 игроков прошлой недели в Единой лиге ВТБ

Форвард казанского УНИКСа ДеВон Акун-Перселл вошел в символическую пятерку минувшей игровой недели Единой Лиги.

Американский баскетболист УНИКСа стал самым эффективным игроком гостевого матча против московского МБА (94:66). На паркете московского «Баскет-Холла» он набрал 15 очков, совершил 5 подборов и оформил 4 результативные передачи.

В символическую пятерку также вошли защитники Патрик Миллер из «Локомотива-Кубань», Мело Тримбл из ЦСКА, а также форварды Неманья Джуришич («Пари Нижний Новгород») и Сергей Карасев («Зенит»).

#БК Уникс
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