news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
6 октября 2022  09:20
Полина Шевчук

Школьницу, которая пыталась поджечь военкомат в Казани, отправили под домашний арест

news_top_970_100

Советский районный суд Казани выбрал меру пресечения школьнице, которая пыталась поджечь военкомат в Советском районе города. 11-классницу отправили под домашний арест до 2 декабря.

Заседание по избранию меры пресечения школьнице  проходило в закрытом режиме.

Напомним, что девочку задержали 3 октября. Она пыталась с помощью зажигательной смеси поджечь военкомат. Однако школьница не докинула бутылку до здания и спалила лишь траву.

#поджог #Советский районный суд
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100