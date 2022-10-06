Школьницу, которая пыталась поджечь военкомат в Казани, отправили под домашний арест

Советский районный суд Казани выбрал меру пресечения школьнице, которая пыталась поджечь военкомат в Советском районе города. 11-классницу отправили под домашний арест до 2 декабря.

Заседание по избранию меры пресечения школьнице проходило в закрытом режиме.

Напомним, что девочку задержали 3 октября. Она пыталась с помощью зажигательной смеси поджечь военкомат. Однако школьница не докинула бутылку до здания и спалила лишь траву.