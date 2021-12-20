Девочку из Казани, на которую в Таиланде упал стол, перевели из реанимации в палату

Малышка из Казани, на которую упала мраморная столешница в Таиланде, идет на поправку. На днях девочку вывели из комы и перевели из реанимации в палату. Об этом в соцсетях рассказала мать девочки.

«Сегодня дочка лучше управляет глазками, иногда ручкой может дотянуться до рта, пытается сосать пальчик. Правда, пока не выходит, нужно заново всему учиться», – делится подробностями мать девочки.

Малышка до сих пор находится в частной клинике в Бангкоке. Благодаря неравнодушным пользователям соцсетей на лечение девочки собрали больше пяти миллионов рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Таиланде на 11-месячную девочку из Казани упала мраморная столешница. Семья находилась в номере отеля. Пока родители распаковывали чемоданы, девочка облокотилась на столешницу и она упала на нее.

Малышка получила черепно-мозговую травму, отек мозга, два перелома и серьезные гематомы.