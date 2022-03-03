Девочку из Казани доставили в травмпункт после того, как ее на улице укусила собака

В районе улицы Минской девочку, которая шла через овраг и рощу, укусила в ногу собака. В медпункте рядом находящейся гимназии ребенку оказали первую помощь – у девочки царапина в области колена. О случившемся сообщили ее родителям, ребенок с мамой направились в травмпункт.

В пресс-службе мэрии Казани заявили, что такие события недопустимы. Сообщается, что на место вызвали службу отлова, которые отловят собаку. Несмотря на активный отлов собак в городе и бесплатные стерилизации брошенных животных в поселках, весной агрессивные беспризорные собаки все же встречаются.

В мэрии призвали жителей быть осторожнее и сразу же сообщать о безнадзорных собаках по телефону горячей линии +7(843)2220444. В сообщении важно максимально точно описать локацию обитания собаки, поскольку безнадзорные животные мигрируют и могут скрываться на время отлова.