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Девочке из Макеевки, встречающей с флагом летчиков, подарили щенка по поручению Путина
Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Он напомнил, что история Маши облетела всю Россию. Девочка регулярно выходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы». Ее отец — военнослужащий, который стоит на защите ДНР с 2015 года, а мама — сотрудница МЧС.
Подарок от Владимира Путина девочке передали Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
«У нас растут удивительные дети, и мы должны сделать все, чтобы они были счастливы», — заявил глава ДНР.
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