Девочке из Макеевки, встречающей с флагом летчиков, подарили щенка по поручению Путина

Девочке Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что история Маши облетела всю Россию. Девочка регулярно выходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы». Ее отец — военнослужащий, который стоит на защите ДНР с 2015 года, а мама — сотрудница МЧС.

Подарок от Владимира Путина девочке передали Денис Пушилин и первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«У нас растут удивительные дети, и мы должны сделать все, чтобы они были счастливы», — заявил глава ДНР.