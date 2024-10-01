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Девочка спасла раненного подростка во время обстрелов в Горловке
Во время обстрела в Горловке помощь смертельно раненному подростку оказала девочка. Как сообщают РИА Новости, мать девочки рассказала, что дочери в руку попал осколок, но она до последнего пыталась оживить мальчика.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в результате обстрелов восемь человек ранены, трое из которых дети, а один подросток погиб.
В СЦКК сообщили, что украинские военные применили "натовскую" кассетную артиллерию калибром 155 миллиметров. Взрыв, в результате которого были ранены трое подростков, произошел около подъездов в микрорайоне "Солнечный". Неразорвавшиеся боеприпасы до сих пор остаются во дворах.
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