«Девочка родилась, будете смотреть?»: как оформить опеку – истории приемных семей из РТ

Почему люди решаются стать приемными родителям, как выбрать ребенка и через какие сложности придется пройти будущим мамам и папам? «Татар-информ» собрал истории тех, кто взял малыша из детского дома, и подробно рассказывает о том, как проходит процедура оформления опекунства или усыновления.





В Татарстане 8 464 ребенка являются сиротами или остались без попечения родителей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Почти 9 тысяч малышей, преданных взрослыми»

Взять ребенка в семью решаются не многие, на такой шаг идут в основном пары, которые не смогли обзавестись своими детьми. Есть и те, кто по доброте душевной решил помочь сироте. О том, как оформить опеку или усыновление и подготовить себя к этому морально, «Татар-информ» расскажет через истории приемных мам и общественников.

Много ли в Татарстане детей, которые оказались в детском доме? Тех, от кого родители отказались в роддоме или тех, кого органы опеки забрали у родных мам и пап из-за плохих условий жизни?

В Татарстане 8 464 ребенка являются сиротами или остались без попечения родителей, такие данные приводило Министерство образования и науки Республики Татарстан в конце 2024 года.

Если вдуматься, цифра пугающая: почти 9 тысяч детских судеб – малышей, преданных взрослыми. Часть из этих детей получают шанс снова обрести семью и довериться новым родителям.

7 920 детей из этого числа, то есть 94%, на момент подсчетов уже жили в замещающих семьях, то есть семьях, которые взяли ребенка под опеку, попечительство, патронат или усыновили.

На 1 января 2025 года под опекой в Татарстане находились 1 865 детей – они живут в 1 091 семье.

За 2024 год в Татарстане усыновили 31 ребенка, в том числе троих детей-инвалидов. Из них 17 детей в возрасте до одного года; семеро в возрасте от одного года до трех лет; шестеро – от трех до семи лет; и в возрасте от семи лет и старше – один ребенок.

Ирина Волынец: «Кроме обязательного прохождения школы приемных родителей необходимо чуткое психологическое сопровождение и оперативное решение возникающих вопросов и проблем» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вторичное сиротство – огромная дополнительная травма для малыша»

«Вторичное сиротство – это всегда огромная дополнительная травма для сироты, который и без того уже немало настрадался. Именно поэтому так важно, чтобы будущие опекуны и усыновители были морально и психологически готовы к этому важному шагу. Кроме обязательного прохождения школы приемных родителей, необходимо чуткое психологическое сопровождение и оперативное решение возникающих вопросов и проблем», – рассказала «Татар-информу» Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Во многом аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ рассчитывает на профильные НКО, клубы приемных семей, которые делятся опытом и поддерживают друг друга.

«В республике работает Региональная общественная организация приемных семей Республики Татарстан “Мы вместе!”, с которой мы взаимодействуем. Поддержка родителей, принявших ответственное решение за судьбу сироты, профессионалами и сообществом – это большое подспорье для семей и возможность подарить детям счастливое детство», – добавила Ирина Волынец.

Не все хотят брать маленького ребенка, кто-то предпочитает детей постарше Фото: © «Татар-информ»

«Бывали случаи, когда детей с серьезными диагнозами брали в семью и они выздоравливали»

Одна из благотворительных организаций, которые помогают приемным семьям, – «Мамы Казани». Ее руководитель Елена Горинова рассказала об особенностях приемного родительства.

Будущие родители, по ее словам, в основном задумываются над тем, кого взять – мальчика или девочку, какой цвет глаз и волос малыша для них был бы предпочтительнее, но в первую очередь они, конечно же, обращают внимание на здоровье малыша.

«Здоровые младенцы долго не задерживаются в казенных учреждениях. Но это не должно быть основным критерием выбора. Любой ребенок, да и взрослый, в любой момент может заболеть – никто от этого не застрахован. Искать абсолютно здорового ребенка, на мой взгляд, странно», – считает Елена Горинова.

Бывали случаи, когда детей с серьезными диагнозами брали в семью и они выздоравливали.

«В доме малютки за детками ухаживают волонтеры – больничные няни. Бывало, что они настолько привязывались к какому-нибудь крохе, что решались на усыновление. Среди таких деток были и те, кто страдал неизлечимыми болезнями. Проходит время – ребенком занимаются, растят в любви, и ребенок выздоравливает – часть диагнозов врачи в дальнейшем снимают. То, каким ребенок бывает до того, как попасть в семью, и после – это небо и земля», – отмечает она.

Но такого благоприятного исхода никто не гарантирует, подчеркивает Елена Горинова.

«Здоровые младенцы долго не задерживаются в казенных учреждениях» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ребенка постарше можно определить в садик и продолжать работать»

В Казани есть детский дом, он расположен в Приволжском районе города на улице Агрономической, в доме №14. Именно туда можно прийти, чтобы познакомиться с будущим сыном или дочкой.

«В Татарстан часто обращаются из других регионов, чтобы взять ребенка под опеку или усыновить. До пяти лет малыш содержится в Доме ребенка – у нас есть два корпуса в Казани. Если ребенка до пяти лет не забрали новые родители, то его переводят в детский дом или специализированный интернат», – объясняет Елена Горинова.

Детей отдают по разным причинам. Бывало, что и достаточно обеспеченные семьи шли на этот шаг. Нередко ребенка оставляют из-за отсутствия поддержки со стороны его отца или семьи в целом. Пугает родителей и инвалидность новорожденного, отметила руководитель НКО. Не все хотят брать маленького ребенка, кто-то предпочитает детей постарше.

«Люди по-разному оценивают свои силы. Ребенка постарше можно определить в садик и продолжать работать. А если ты берешь совсем малютку, приходится оформлять декретный, и ты выпадаешь из жизни. Мне кажется, не все на это готовы», – объясняет Елена Горинова.

В Казани есть детский дом, он расположен в Приволжском районе города. Именно туда можно прийти, чтобы познакомиться с будущим сыном или дочкой Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Они думают – если согласятся пойти в другую семью, то предадут своих родителей»

Что касается подростков – это отдельная тема. Большинство из них уже не хотят в семью. Их и так все устраивает – в детском доме они всем обеспечены.

«Некоторые из них начинают думать, что если согласятся пойти в другую семью, то таким образом предадут своих родителей, какими бы они ни были. Также им кажется, что они предают своих друзей, с которыми вместе росли», – поделилась Елена Горинова.

Если все стадии пройдены и ребенок уже в семье, возникает вопрос: стоит ли говорить ребенку, что он приемный?

«Конечно! Во-первых, абсолютно все тайное всегда становится явным. Пусть лучше ребенок узнает это, пока он еще маленький. В младшем возрасте это проще принять. Когда он узнает это в подростковом возрасте, для него это будет трагедией. Во взрослом возрасте это тоже не просто осознать. Я уверена, что каждый человек должен знать, из какого он рода. У него должно быть осознание того, что он продолжение своих родителей, дедушек и бабушек. Чтобы это принять, конечно, нужно еще созреть. Но принятие своего рода дает большую силу и большую опору в жизни», – считает она.

Рано или поздно у родителей возникает необходимость рассказать ребенку правду, поэтому Елена Горинова советует не медлить.

Не все хотят брать маленького ребенка, кто-то предпочитает детей постарше Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Взять ребенка может и одинокий человек, не состоящий в браке»

Альфия Самсонова – мать троих детей. Она же юрист в Центре содействия семейному устройству города Казани. Юридическую помощь она оказывает на благотворительной основе. Рассказывает замещающим семьям об особенностях опеки, попечительства и усыновления

В прошлом она – майор полиции, ушла на пенсию с должности старшего оперуполномоченного, а теперь заботливая мама.

По ее словам, первый шаг для тех, кто решил взять ребенка, – визит в опеку. Там будущим опекунам выдадут список документов, которые необходимо будет собрать. В этот список входят справки от ключевых медицинских специалистов: невролога, психиатра, инфекциониста и прочих.

«Также необходимо пройти школу приемных родителей, направление в не выдают в органах опеки. В Казани занятия проходят по двум адресам: ул. Горьковское Шоссе, 41а в Центре содействия семейному устройству детей сирот и на ул. Ульянова-Ленина, 22 в Городском центре образования», – рассказала Альфия Самсонова.

Эти курсы бесплатные, рассчитаны на два месяца. По окончании проходит небольшое тестирование, затем выдается свидетельство, без которого претендовать на роль приемных родителей нельзя.

«На этих курсах объясняют психологию сиротства, рассказывают, что приходится пережить ребенку, который травмирован потерей близких людей. Кого-то забрали из семьи, кто-то пережил смерть родителей. Также будущим родителям объясняют юридические нюансы оформления опеки или усыновления. Есть те, кто, прослушав эти курсы, отказывается от идеи взять ребенка в семью. Потому что в этом деле есть столько нюансов, о которых человек может даже не догадываться», – рассказывает Альфия Самсонова.

Обязательные условия, которые выдвигаются к кандидатам в родители:

наличие работы и постоянного заработка;

хорошие характеристики и отсутствие судимости по тяжким статьям;

жилье может быть и в аренде, но у ребенка должно быть свое спальное место и письменный стол для занятий;

заработок кандидатов в родители должен быть не ниже прожиточного минимума.

Опека оформляется, как правило, только на одного родителя. Только в исключительных случаях – на обоих родителей. При усыновлении ситуация обратная – оба родителя оформляют документы. Следует отметить, что взять ребенка может и одинокий человек, не состоящий в браке.

Альфия Самсонова – мать троих детей Фото: из семейного архива Самсоновых

«Разлучать кровных братьев и сестре нельзя, поэтому придется взять всех»

«На основании собранных документов органы опеки составляют заключение о готовности стать усыновителем или опекуном. Могут, естественно, и отказать, если какой-то из параметров не будет соответствовать», – отмечает Альфия.

С этим заключением нужно обратиться в Республиканский центр усыновления, который находится на улице Социалистическая, 5. Там кандидатов на ребенка вносят в реестр опекунов, попечителей и усыновителей.

«Этот реестр единый по всей России. Это позволяет получать информацию о детях со всей страны. Часто приемные родители, чтобы не ждать годами, готовы поездить по регионам. Информация о детях содержится на сайте усыновите.рф. На этом сайте есть фильтр, где можно задать пол ребенка, возраст, наличие кровных братьев и сестер, даже цвет глаз и волос. Поиск можно вести по определенному региону. В каждой анкете ребенка указан номер регионального оператора, куда можно позвонить и уточнить всю информацию по ребенку», – объясняет она.

При выборе вы можете столкнуться с тем, что ребенок, который вам понравился, имеет несколько кровных братьев и сестер. Разлучать их нельзя, поэтому придется взять всех либо не брать никого.

«К сожалению, такие дети чаще всего обречены всю жизнь прожить в детском доме. Разлучать можно только детей, которые не были знакомы, не имеют привязанности. Допустим, если мать родила ребенка уже после того, как ее старших детей отправили в детский дом. Также исключением является тяжелое заболевание одного из детей», – объясняет Альфия Самсонова.

Под опекой у Альфии Самсоновой сын и две дочки Фото: из семейного архива Самсоновых

«До пяти лет Руслан вообще не разговаривал»

Под опекой у Альфии Самсоновой сын и две дочки. Она поделилась своим личным опытом приемного родительства.

«У нас не было своих детей, и мы решили взять ребенка из детского дома. Первым взяли нашего сыночка – ему было почти два года. На оформление документов у нас ушло не много времени, еще два месяца на его поиски. Все у нас было хорошо, пока не выяснилось, что он отстает в развитии. До пяти лет Руслан вообще не говорил. Мы вложили очень много сил в то, чтобы он заговорил. Нас консультировали профессора, мы посещали различные центры. В школу он пошел только в восемь лет, и то не усваивал программу», – вспоминает приемная мама.

В карточке мальчика поставили запись – ОВЗ. Но родители не хотели отдавать его в коррекционную школу и оформлять инвалидность, чтобы не ставить клеймо в биографии сына.

«Как раз в то время я вышла на пенсию по выслуге лет и перевела сына на домашнее обучение. Так мы стали догонять общую программу. Сил тогда у меня было много, и мы решили взять еще одного ребенка – девочку. Но так вышло, что взяли сразу двух», – рассказывает Альфия.

Руслану рассказали о том, что он не родной, когда ему было около пяти лет.

«Он пришел с садика и внезапно спросил: “Мама, я у тебя в животике рос?” И я поняла, что это подходящий момент, чтобы ему рассказать. Я нарисовала три домика и объяснила ему, что в одном домике он родился, третий домик – это больница, откуда мы его забрали, а третий домик – это место, где мы живем все вместе. Он сказал: “Понятно”, никаких вопросов у него больше не было. Но потом он чуть ли не к каждому на улице подходил и рассказывал эту историю про три домика, он очень радовался тому, что он такой особенный», – вспоминает Альфия с улыбкой.

Сын очень хорошо принял новых сестер, не проявив ни грамма ревности. У них прекрасные отношения Фото: из семейного архива Самсоновых

«Когда старшей было четыре года, мать на ее глазах покончила с собой»

Когда Самсоновы снова решили стать родителями, в Челябинской области нашлись две сестры – 9-летняя Таисия и шестилетняя Антонина.

«Старшей было всего четыре года, когда на ее глазах мать покончила жизнь самоубийством. Младшей тогда было всего четыре месяца. Девочки остались жить с отцом и прабабушками. Через три года не стало и папы. Тогда их отдали под опеку дальним родственникам. Взяли они их только ради пособий. С ними жестоко обращались, не разрешали выходить из комнат. Кормили их два раза в день, за малейшую провинность били», – вспоминает она.

Так дети прожили три года, пока Карина сама не пошла в детский дом и не сообщила: «Я туда больше не вернусь».

Девочкам стали сразу искать приемную семью – так Самсоновы стали их родителями.

«Нам прислали их фотографию, и мы согласились. Три года, как они с нами. Сначала мне было очень тяжело, девочки были большие, со своим устоявшимся характером. Это было непросто. Изначально мы рассчитывали на одного маленького ребенка, а тут два и взрослых. Но ничего, мы справились. Я прослушала много курсов по психологии, даже ездила на стажировку в Москву на курс по детским психотравмам», – поделилась Альфия.

Самым главным она считает то, что сын очень хорошо принял новых сестер, не проявив ни грамма ревности. У них прекрасные отношения. Сейчас Руслану 12 лет, он часто спрашивает о своих родственниках. Альфие удалось найти его отца и двух сестер в социальных сетях. Она не против, если сын захочет с ними встретиться. Что касается Тоси и Таси – приемные родители специально поехали в Челябинск, свозили из на могилу к родителям и в гости к бабушкам, чтобы те чувствовали связь со своим родом.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Слава богу, у меня не было никаких сложностей с детьми»

Мария – приемная мама со стажем в 15 лет. У нее четверо детей. Троих она взяла еще в младенческом возрасте, одну девочку, когда ей было четыре года.

«Слава богу, у меня не было никаких сложностей с детьми. Я решила взять первого ребенка, когда мне было примерно 34 года. Мне дали список документов, которые нужно собрать, и я достаточно быстро все сделала, у меня ушло на это около недели», – рассказывает она.

Когда будущая мама заполняла анкету, в которой указывают, цвет глаз и волос ребенка, его пол и другие параметры, она не стала ничего конкретизировать. Решила – возьму первого, которого предложат.

«Когда женщина рожает ребенка, она же не знает, с какой он внешностью будет, здоровый или нет. Поэтому мне показалось, что выбирать как-то неправильно. Какого ребенка судьба преподнесет, такого и буду растить», – говорит она.

Именно поэтому ей не пришлось долго ждать.

«Практически сразу мне позвонили: “Девочка родилась, будете смотреть?” Мне дали толстую папку с медицинскими документами, в которых были перечислены диагнозы малышки и ее родителей. Я читать это отказалась. Подумала: “Начитаюсь сейчас всяких ужасов”. Все равно ведь не бывает абсолютно здоровых детей, наследственность хорошую искать, что ли, я буду? Я же не в магазин пришла игрушку выбирать.

Мария взяла первого же ребенка, которого ей предложили. Вспоминает, что у нее сразу же включился материнский инстинкт и повышенная ответственность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У меня особо даже быт не изменился, просто встроила туда кормления и заботы о малыше»

Так Мария взяла первого же ребенка, которого ей предложили. Вспоминает, что у нее сразу же включился материнский инстинкт и повышенная ответственность: каждые три часа кормление, каждые четыре – новая распашонка. Она взяла декретный отпуск и полностью ушла с головой в материнство.

«У меня особо даже быт не изменился. Я просто встроила туда кормления и заботы о малыше. Конечно же, в моей жизни появились детские магазины, игрушки – все очень красивое стало появляться», – вспоминает она.

Через два с половиной года ей снова позвонили с вопросом: «Мальчик родился, будете смотреть?»

«Говорят, если ребенок в семье один, то вырастет эгоистом. Ну я и решила взять еще одного, хотя до этого не планировала. А в будущем по воле судьбы у меня появилось еще две дочки», – говорит она.

Так вышло, что Мария познакомилась с молодыми родителями, которые не могли обеспечить своему новорожденному ребенку нормальную жизнь.

«Эта девочка периодически жила у меня, а потом родителей лишили родительских прав. Они указали мой номер как номер близкого родственника и предложили оформить опеку. Конечно, я согласилась. Тогда ей было четыре года», – вспоминает приемная мама.

Через два с половиной года Марии снова позвонили с вопросом: «Мальчик родился, будете смотреть?» Фото: © «Татар-информ»

«В ее памяти сохранились какие-то обрывки из прошлого, но своих родителей она не помнит»

Девочка уже два года живет с Марией, думает, что она – ее мама, а женщина, в свою очередь, и не возражает.

«Дочка говорит, что я привела ее из садика. В ее памяти сохранились какие-то обрывки из прошлого, но своих родителей она не помнит. Она просто думает, что в какие-то моменты мы жили вместе, в какие-то – врозь. Иногда она старается сама себе придумывать какие-то воспоминания, чтобы заполнить пробелы: “Помнишь, когда я родилась, у меня были розовые колготки?”», – рассказывает Мария.

Примерно тогда же Марии снова предложили взять ребенка – так еще одна новорожденная малышка наполнила ее дом радостью и счастьем.

Несмотря на толстые папки с диагнозами, все дети у Марии выросли здоровыми, никто не отставал в развитии.

«Когда я посещала школу приемных родителей, нас предостерегали больше от разных проблем – учили, как отличить алкогольный плод, и так далее. Я не стала в это вникать. В итоге никакого отставания в развитии не было и никаких проблем, все диагнозы сами по себе рассосались. Мне кажется, больше решают не гены, среда определяет сознание. Если кто-то переживает за гены – ну, поговорим лет через десять, пока дети еще маленькие. Но я за это не переживаю», – уверенно говорит Мария.

Мария пока не готова рассказать своим детям о том, что она для них не родная мама.

«Когда я брала двух девочек, договорилась со старшими, что они не будут им рассказывать, что они не родные. Мы живем как одна семья, мы просто есть друг у друга, и все. Может быть, когда-то я решусь им рассказать, время покажет», – сказала она в завершение нашей беседы.

Жанылганым Куспанова мать шестерых детей, трое из них – приемные Фото: из семейного архива Куспановых

«Психолог говорила нам, что мы должны сердцем понять, вот мы и ждали когда “ёкнет”»

Член организации приемных семей по РТ «Мы вместе» Жанылганым Куспанова мать шестерых детей, трое из них – приемные. Столкнувшись со сложностями приемного материнства, она даже стала активистом сообщества.

«1 июня мы отмечаем День аиста – в этот день в 2019 году трое приемных деток стали частью нашей семьи. Сначала мы с супругом хотели взять мальчика, потому что его дед – участник Второй мировой войны – рос в детском доме. Но так вышло, что мы взяли троих – мальчика и двух девочек», – рассказывает она.

Стать приемными родителя супруги решили сразу после свадьбы. Думали, что когда встанут на ноги, обязательно возьмут ребенка. Но созрели они только через 15 лет. На тот момент у них уже было две дочки – 12-летняя Диана и 4-летняя Милана.

«Мы долго выбирали мальчика. Прошли Школу приемных родителей, собирали справки и в это время уже начали поиски. На сайте по поиску детей перелопатили больше 900 анкет. Психолог говорила нам, что мы должны сердцем понять, вот мы и ждали, когда “ёкнет”», – вспоминает Жанылганым.

Фото: из семейного архива Куспановых

«Смотришь на этих деток, и сердце не выдерживает – даже мой муж, военный, заплакал»

Но того самого внутреннего чувства не возникало. Всех детей было жалко, все были очень милыми, но все не то.

«У моей сестры случилось несчастье – оборвалась беременность. Она ждала девочку и хотела назвать ее Карина. Почему-то я решила в фильтре на сайте набрать именно это имя и выбрала Оренбургскую область. По этому запросу вышли две девочки. Одна из них мне очень запала в душу, но оказалось, что у нее есть брат и сестра – Вероника и Руслан», – вспоминает приемная мама.

Увидела она этого мальчика, и тут же «ёкнуло», как обещала психолог. Посовещавшись с мужем, она больше не смотрела другие анкеты.

«До детского дома мы ехали очень долго, наконец добрались. Атмосфера там для нас была очень тяжелой: смотришь на всех этих деток, и сердце не выдерживает. Даже мой муж, военный, отошел в сторону и заплакал. Мы пытались взять себя в руки, чтобы выглядеть достойно перед детьми», – рассказывает она.

Когда к детям приезжают знакомиться кандидаты в родители, им говорят, что это просто гости. Но те, кто постарше, догадываются, в чем дело. Так было и в этой истории. Карина, которой на тот момент было 11 лет, все поняла, а 9-летняя Вероника и 6-летний Руслан догадались не сразу.

Фото: из семейного архива Куспановых

«Мы выяснили, что у них умерла мама, три года дети жили с отцом»

«Оказалось, что Руслан очень увлечен военной темой. Когда увидел моего мужа, он сразу начал расспрашивать его про армию. Сел рядом с ним, расспрашивал, есть ли у него оружие, даст ли потрогать, спросил, умеет ли он стоять на голове. Тогда я за 15 лет брака первый раз увидела, как мой муж стоит на голове», – смеется она.

Будущая приемная мама принесла девочкам заколки и резиночки. Предложила им заплести косички. Вероника с радостью согласилась, Карина не так хорошо шла на контакт, была насторожена и постоянно одергивала младших, которые были очарованы новыми знакомыми.

На тот момент дети жили в детском доме всего восемь месяцев. Считается, что это не так много, объясняет Жанылганым.

«Мы выяснили, что у них умерла мама, три года дети жили с отцом. Карине в свои 11 лет пришлось выполнять роль хозяйки – она готовила кушать, следила за детьми. Мы потом долго справлялись с ее синдромом “мамы”. Она постоянно говорила мне, что делать, контролировала, какие витамины и когда давать детям. Но в итоге мне удалось убедить ее, что она может расслабиться и всю работу мамы я возьму на себя. Она потом у нас до 12 лет в куклы играла, пыталась насладиться детством, которого ее лишили», – рассказывает Жанылганым.

Фото: из семейного архива Куспановых

«А вы что, не сразу нас заберете?»

Когда пришло время прощаться, дети спросили: “А вы что, не сразу нас заберете?” Догадались, что это не простые гости.

Расставание было очень тяжелым. Жанылганым и ее супруг всю дорогу до Казани молчали, переваривали в голове события того дня. Но уже оба тогда решили, что этих детей будут забирать. Через два месяца, когда все документы были оформлены, семья воссоединилась.

«Процесс адаптации дома проходил не сложно. Но выяснилось, что Карина очень отстает в учебе, хотя в детском доме нас убеждали, что проблем у них нет. Она уже на тот момент окончила пятый класс, но не знала простых вещей. Через несколько дней я поняла, что у нее зрение минус четыре. Пять лет она сидела на задней парте, учителя считали ее неспособной, а она просто ничего не видела», – поделилась приемная мама.

Окулисты, психологии, консультации с разными специалистами и самое главное – родительская любовь сотворили настоящее чудо. Карина не только догнала по программе сверстников, но и успешно поступила в ветеринарное училище. Сейчас учится на втором курсе. Руслан не остыл в своем интересе к военной службе – сам попросился в Суворовское училище, а Вероника готовится к поступлению в медицинское училище – сейчас девятиклассница учится на медицинских курсах.

Приемные родители не препятствуют в общении детей с родным отцом – они часто созваниваются, поздравляют друг друга с праздниками.

«Главное – верить в ребенка, любить его и во всем поддерживать. Не надо навязывать свои правила, когда вы только привели ребенка в дом, нужно обязательно уважать его интересы, ведь он согласился поехать с вами, стать частью вашей семьи, доверился вам – не надо подрывать его доверие», – советует приемная мама.