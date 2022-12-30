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Ру Тат
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Происшествия
30 декабря 2022  08:25
Полина Шевчук

Девочка-подросток пострадала в столкновении легковушек на трассе Казань — Оренбург

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Девочка-подросток пострадала в столкновении легковушек на трассе Казань — Оренбург
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне в третьем часу дня на трассе Казань —  Оренбург в Альметьевском районе республики у населенного пункта Аппаково.

 

Фото: © очевидцы 

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы происшествия, здесь дорогу не поделили «Лада» и Volkswagen. Удар был такой силы, что оба автомобиля слетели с дороги в кювет.

 

Фото: © очевидцы 

«С места ДТП увезли одного пострадавшего. Это девочка-подросток, на вид не больше 15 лет. Она была пассажиркой отечественной легковушки», — уточнили свидетели ДТП.

#дтп на трассе #авария на трассе
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