Девочка из Мамадыша, которую СМИ называли утонувшей, вышла из комы в ДРКБ

В конце прошлой недели в социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что двухлетняя девочка утонула в бассейне на территории частного дома в Мамадышском районе. Ее якобы пытались спасти медики, но не успели – писали в различных источниках.

Как стало известно «Татар-информу», эта информация не соответствовала действительности.

В пресс-службе Детской республиканской клинической больницы агентству рассказали, что девочку на скорой помощи доставили к ним. Врачи боролись за ее жизнь, малышка была в коме.

«Сегодня пациентка пришла в себя», – поделились в ДРКБ с «Татар-информом».

В медучреждении продолжат оказывать ребенку всю необходимую помощь.