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Девочка из Мамадыша, которую СМИ называли утонувшей, вышла из комы в ДРКБ
В конце прошлой недели в социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что двухлетняя девочка утонула в бассейне на территории частного дома в Мамадышском районе. Ее якобы пытались спасти медики, но не успели – писали в различных источниках.
Как стало известно «Татар-информу», эта информация не соответствовала действительности.
В пресс-службе Детской республиканской клинической больницы агентству рассказали, что девочку на скорой помощи доставили к ним. Врачи боролись за ее жизнь, малышка была в коме.
«Сегодня пациентка пришла в себя», – поделились в ДРКБ с «Татар-информом».
В медучреждении продолжат оказывать ребенку всю необходимую помощь.
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