Девочка и трое работников скорой пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

О последствиях ударов ВСУ по Белгородской области за прошедшие сутки сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, при атаке беспилотника на коммерческое здание в поселке Разумное пострадали шасть человек. Среди них – трое сотрудников скорой помощи, а также 12-летняя девочка. Школьнцу доставили в детскую областную больницу. Водитель скорой и два фельдшера проходят лечение в областной клинической больнице. Кроме того, пострадавшие мужчина и женщина отпущены на амбулаторное лечение. В результате удара повреждены коммерческий объект, торговый павильон и 21 автомобиль.

Помимо этого, на участке автодороги «Белгород — Комсомольский» вражеский БПЛА атаковал остановочный комплекс. Пострадала женщина, ее доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Повреждены остановка и легковой автомобиль.

В Шебекино при атаке БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан». В местной ЦРБ ему оказали помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно, сообщил Гладков.