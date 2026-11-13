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Происшествия 13 ноября 2026 08:46

Девочка и двое взрослых погибли в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

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Трое человек, в том числе 12-летняя девочка, погибли в результате вражеской атаки на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его данным, девочка погибла из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю.

«Понимая, что никакие слова не смогут смягчить боль утраты для их близких, я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами», – написал Шуваев в МАКС.

За сутки киевский режим атаковал территорию Белгородской области 152 раза. Сбиты и подавлены 298 беспилотников. Три человека погибли, 14 получили ранения.

#атака БПЛА #погибла девочка #Белгородская область
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