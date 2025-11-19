Детям в одной из российских областей запретят заходить в магазины с табачной продукцией

Посещать магазины, где реализуют сигареты, вейпы и кальяны, запретят детям в Саратовской области. Соответствующий закон приняла областная дума, сообщает «РИА Новости».

Документ предусматривает и административные штрафы за нарушение – до 20 тысяч рублей.

В ответ на вопрос о том, распространяется ли ограничение только на небольшие «табачки» или затрагивает также крупные торговые сети, один из авторов инициативы, депутат Юлия Литневская, подчеркнула, что рассчитывает на перенос никотинсодержащей продукции за пределы магазинов крупными ретейлерами.

Перечень торговых точек, которые будут подпадать под действие закона, планируют окончательно определить к марту 2026 года – именно тогда документ вступит в силу.