Детям в Арском районе рассказали о бережном отношении к природе на экоуроке

Инспекторы Северного управления Министерства экологии Татарстана провели экологический урок для воспитанников Кырлайского детского сада в Арском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Занятие прошло в игровой форме: специалисты рассказали детям о простых правилах бережного отношения к природе. Малышам объяснили, почему важно не мусорить, заботиться о растениях и животных, сажать деревья, не пугать диких зверей, а также экономить воду и электричество.

В ответ воспитанники вместе с педагогами подготовили для гостей театрализованное представление по мотивам сказки «Эколята – защитники природы».

Специалист Северного управления Гузель Юсупзянова рассказала, что ее поразило, насколько искренне дети воспринимают экологические ценности. По ее словам, они не просто запоминают правила, но и эмоционально переживают за состояние окружающей среды, а через игровые образы показывают, что даже маленький человек может помочь природе.

Такие занятия помогают формировать экологическую культуру у детей и способствуют достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».