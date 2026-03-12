Детям в аэропортах России раздают раскраски с победителями конкурса «Родная игрушка»

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В детских игровых зонах и у стоек регистрации 14 российских аэропортов появились тематические раскраски, посвященные игрушкам – победителям первого сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка». Проект был инициирован Российским обществом «Знание» и Движением Первых.

Всего для юных пассажиров подготовили 35 тысяч раскрасок. Инициатива реализована при поддержке Министерства транспорта РФ и Росавиации.

Раскраски появились в аэропортах Москвы и Московской области – в частности, в аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Краснодара, Оренбурга, Нового Уренгоя, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Анадыря.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Издания подготовили на основе 24 проектов – игр и игрушек, победивших в конкурсе «Родная игрушка». Они создавались с опорой на традиционные российские ценности. Темы работ включают «Историю и культуру России», «Технологические прорывы», «Героев XXI века», а также «Семью и духовно-нравственные ценности».

Среди персонажей раскрасок – исторические деятели, талисманы российских регионов, сюжетные игрушки по мотивам народных сказок и образы современных защитников Отечества. Иллюстрации призваны не только развлечь детей, но и заинтересовать их наукой, историей, творчеством и темой патриотизма.

Среди победителей первого сезона конкурса из ПФО – электронный конструктор «Печка Емели», разработанный Антоном Черкашиным из Нижнего Новгорода, серия графических новелл «Огнеборцы: герои нашего времени», созданная студенткой педагогического колледжа Елизаветой Ушаковой из Оренбурга, а также серия деревянных конструкторов «Построй свой город. Деревянное государство», автором которой стал Кирилл Милютин из Йошкар-Олы.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Заместитель генерального директора общества «Знание» Кирилл Хвиль рассказал, что раскраски распространили в 14 аэропортах страны. По его словам, их выдают маленьким пассажирам на стойках регистрации и в детских уголках.

Он пояснил, что это не только способ занять ребенка в дороге, но и возможность в игровой форме познакомить его с современными российскими игрушками, которые создаются в стране. Хвиль отметил, что проект помогает детям открыть для себя что-то родное уже в начале путешествия.

Проект «Родная игрушка» объединил более 28 тысяч участников из всех 89 регионов России. В нем приняли участие дети, педагоги, инженеры, дизайнеры, предприниматели и родители. Победители конкурса заключают договоры с российскими производителями для выпуска первой партии продукции.

Уже пять лучших проектов запустили в серийное производство, и в 2025 году они поступили в продажу. Образы игрушек-победителей теперь встречают юных путешественников в аэропортах как символ заботы, творчества и любви к своей стране.