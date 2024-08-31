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Детям медиков и учителей могут начать представлять места в детсадах вне очереди
Детям учителей и медиков могут предоставить право в первоочередном порядке получать места в дошкольных образовательных организациях. Соответствующий законопроект разработал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, текст документа есть в распоряжении ТАСС.
Автор инициативы отмечает, что родители должны быть гражданами РФ и не менее 3 лет проработать в соответствующих государственных организациях. Свою позицию автор объясняет тем, что сегодня Россия испытывает дефицит во врачах и учителях.
«Среди причин данной проблемы эксперты отмечают высокие нагрузки на учителей и врачей, неравномерные и низкие зарплаты по регионам, отсутствие достаточных социальных гарантий», — говорится в пояснительной записке.
По мнению Нилова, для решения проблемы недостатка кадров, помимо повышения зарплат, крайне важно установить для медицинских и педагогических работников дополнительные соцгарантии, которые помогут создать условия для эффективного выполнения ими своих профессиональных задач.
Сегодня места в детсадах в первоочередном порядке предоставляются детям сотрудников полиции и военнослужащих.
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