Детям медиков и учителей могут начать представлять места в детсадах вне очереди

Детям учителей и медиков могут предоставить право в первоочередном порядке получать места в дошкольных образовательных организациях. Соответствующий законопроект разработал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Автор инициативы отмечает, что родители должны быть гражданами РФ и не менее 3 лет проработать в соответствующих государственных организациях. Свою позицию автор объясняет тем, что сегодня Россия испытывает дефицит во врачах и учителях.

«Среди причин данной проблемы эксперты отмечают высокие нагрузки на учителей и врачей, неравномерные и низкие зарплаты по регионам, отсутствие достаточных социальных гарантий», — говорится в пояснительной записке.

По мнению Нилова, для решения проблемы недостатка кадров, помимо повышения зарплат, крайне важно установить для медицинских и педагогических работников дополнительные соцгарантии, которые помогут создать условия для эффективного выполнения ими своих профессиональных задач.

Сегодня места в детсадах в первоочередном порядке предоставляются детям сотрудников полиции и военнослужащих.