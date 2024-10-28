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Детям участников СВО хотят подарить билеты на новогоднее шоу в Казанском цирке
Мэрия Казани планирует подарить билеты на новогоднее представление в Казанском цирке детям из семей участников специальной военной операции. Соответствующий проект постановления исполкома города находится на антикоррупционной экспертизе.
Согласно документу, дети в возрасте от 0 до 17 лет включительно получат билеты на шоу «Чудесатая цирковая новогодняя сказка „Лабиринт“». Они смогут посетить Казанский цирк вместе с сопровождающими. Мэрия собирается выкупить 9,6 тыс. билетов для детей бойцов и тех, кто будет их сопровождать.
Кроме того, предполагается закупить новогодние подарки и изготовить новогодние поздравительные открытки от имени мэра Казани Ильсура Метшина по специально разработанному дизайну.
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