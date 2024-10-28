news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 28 октября 2024 11:31

Детям участников СВО хотят подарить билеты на новогоднее шоу в Казанском цирке

Скопировать ссылку

Мэрия Казани планирует подарить билеты на новогоднее представление в Казанском цирке детям из семей участников специальной военной операции. Соответствующий проект постановления исполкома города находится на антикоррупционной экспертизе.

Согласно документу, дети в возрасте от 0 до 17 лет включительно получат билеты на шоу «Чудесатая цирковая новогодняя сказка „Лабиринт“». Они смогут посетить Казанский цирк вместе с сопровождающими. Мэрия собирается выкупить 9,6 тыс. билетов для детей бойцов и тех, кто будет их сопровождать.

Кроме того, предполагается закупить новогодние подарки и изготовить новогодние поздравительные открытки от имени мэра Казани Ильсура Метшина по специально разработанному дизайну.

#казанский цирк #мэрия казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100