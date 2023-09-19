Детям участников СВО в Татарстане планируют выплатить по 20 тыс. рублей

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В Татарстане планируют ввести единовременную выплату для детей военнослужащих, участвующих либо участвовавших в спецоперации. Ее размер составит 20 тыс. рублей, следует из проекта постановления Кабмина РТ, разработанного Минтрудом республики.

Согласно документу, выплата будет получена на каждого ребенка в семье, не достигшего 18-летия. Она не будет учитываться в составе доходов семей при предоставлении им других мер поддержки.

Списки получателей выплаты сформируют Военный комиссариат РТ, Росгвардия, МВД по РТ. Ее смогут получить дети мобилизованных, контрактников, проходящих службу в национальной гвардии РФ и принимавших участие в СВО, сотрудников МВД по РТ, Управления Федеральной службы безопасности РФ по РТ, командированных в зону проведения специальной военной операции.

При этом в список попадут и те граждане, которые были призваны или заключили контракт на территории другого субъекта, но имевшие место жительства в Татарстане на день призыва. Также учитывается и то, если ребенок участника спецоперации постоянно проживает на территории республики.

Чтобы получить выплату, родитель либо законный представитель ребенка должен подать заявление в Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат) в Татарстане.

Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 29 сентября 2023 года.