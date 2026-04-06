Детям расскажут о защите умного дома и правилах кибербезопасности

В рамках проекта «Цифровой ликбез» у АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры РФ вместе с компанией «Лаборатория Касперского» подготовили два новых обучающих видео об актуальных киберугрозах.

Первый ролик объясняет, как обезопасить умный дом и защитить питомцев с помощью цифровых технологий, а второй научит отличать фейковые советы по кибербезопасности от настоящих. Обучающие видеоролики и методические материалы к ним размещены на сайте цифровойликбез.рф. Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных» и национальной цели «Технологическое лидерство», отмечают в Минцифры РФ.

Действие обоих роликов происходит в вымышленном городе Оушен-Сити. Начинающая журналистка – рыбка Лина ведет колонку о цифровых угрозах для ИТ-компании «Карасевский». В первом видео у нее попросил помощи геймер-осьминог Лелик, у которого взломали домашние умные устройства. Они начали странно себя вести, и его питомец, улитка Пузырик, испугалась и убежала. Впрочем, специальная метка для поиска пропавших животных помогла ее найти. После этого Лелик решил узнать, как обезопасить умный дом.

Второе видео посвящено «вредным советам» по цифровой безопасности. Школьник – морская черепашка Паша начитался плохих рекомендаций в одном из каналов. Блогер, например, заявил, что обновлять программы не нужно, потому что это лишь замедляет устройство и «съедает» трафик. В результате у Паши возникли проблемы, он обратился в редакцию, а рыбка Лина выпустила разоблачение вредных советов.

Обучающие видео предназначены для ребят от шести лет, их рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями. В дополнение к ним подготовлены методические материалы для учителей, которые помогают эффективнее интегрировать ролики в учебный процесс, использовать на уроках и во внеклассной деятельности, а также на родительских собраниях.

«Мы видим, что вопросы кибербезопасности становятся всё более актуальными в повседневной жизни. Новый сезон „Цифрового ликбеза“, реализуемого при участии „Лаборатории Касперского“, направлен на практическую помощь пользователям: при помощи обучающих видеороликов можно узнать, как защитить умные устройства, обезопасить цифровую среду в доме и научиться отличать недостоверные советы от действительно эффективных мер защиты. Эти знания и навыки особенно важны в условиях стремительного развития цифровых технологий», – заметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.