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Ру Тат
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11 октября 2021  16:10
Эвелина Киселёва

Детям в Татарстане не нужен QR-код для прохода в бассейн или ТЦ

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Детям младше 18 лет QR-код не выдается, ведь их не вакцинируют против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Дети не подлежат вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Следовательно, QR-код для прохода в массовые места им не нужен», — отметила спикер.

Таким образом, ребенок может посещать бассейны, торговые центры, кафе и спортивные секции.

Сегодня в Татарстане начали действовать новые Covid-ограничения.

#Коронавирус
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