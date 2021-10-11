Детям в Татарстане не нужен QR-код для прохода в бассейн или ТЦ
Детям младше 18 лет QR-код не выдается, ведь их не вакцинируют против коронавируса. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» напомнила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
«Дети не подлежат вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Следовательно, QR-код для прохода в массовые места им не нужен», — отметила спикер.
Таким образом, ребенок может посещать бассейны, торговые центры, кафе и спортивные секции.
Сегодня в Татарстане начали действовать новые Covid-ограничения.