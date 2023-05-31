Детям о будущем планеты: в театре на Булаке поставили экоспектакль при поддержке СИБУРа

В пятницу, 2 июня, в казанском Молодежном театре на Булаке состоится премьерный показ первого экологического спектакля — «Вдруг на маленькой планете». Спектакль на сцене одного из самых популярных театров Казани поставлен при поддержке СИБУРа. Это один из подарков «Казаньоргсинтеза» (входит в СИБУР) к юбилею предприятия.

Премьеру посетит Евгений Миронов, художественный руководитель Государственного театра наций и известный актер театра и кино. Артист приедет в Казань в рамках фестиваля искусств «Горький +», а спектакль «Вдруг на маленькой планете» станет частью этого события.

Цель театрального проекта – повысить экологическую грамотность и заинтересовать детей вопросами обращения с отходами и осознанного потребления. Постановка рассказывает об экологических проблемах и возможных путях их решения в доступной и яркой форме для детей 7–10 лет.

«Система экологического образования должна быть непрерывной и разноформатной — только так можно вырастить ответственное поколение. Подобные мероприятия помогают педагогам в понятной и интересной форме познакомить детей с экологической культурой и привить живой интерес к защите окружающего мира», — пояснила заместитель директора по организационно-методическому сопровождению естественнонаучной направленности Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Анна Хаустова.

Спектакль повествует о девочке Саше, которая, отправившись в гости к бабушке, встречает на своем пути фантастических существ. Увлекательные приключения помогут ей не только найти новых друзей, но и разобраться в теме экологии и полюбить свою маленькую планету. Часть декораций для представления выполнена из переработанного пластика — использование такого материала позволяет снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.

«Этот спектакль — путеводитель по ответственному и осознанному обращению с природой для детей. Он показывает, что каждый из нас — важная часть целой экосистемы. И даже если ты еще маленький, это не значит, что ты не можешь повлиять на судьбу своей планеты», — подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин.

В спектакле задействованы две труппы молодых актеров. Длительность действия составляет 60 минут. Режиссер-постановщик — Вероника Чепегина. Сценограф и хореограф — Сергей Мерзляков. Музыку к постановке создали Тимур Сираев и Сергей Краснов. Художник по свету — Дмитрий Солопов. Звукорежиссеры — Алексей Хуртин и Давид Тамамян. Художник по декорациям — Ринат Фаляхов, а художник по костюмам — Райса Латыпова.

Постановка уже включена в постоянный репертуар театра на Булаке, ее будут показывать публике два раза в месяц. В дальнейшем труппа планирует гастрольный тур по детским лагерям и городам присутствия СИБУРа.

«Система экологического образования должна быть непрерывной и разноформатной — только так можно вырастить ответственное поколение. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, посмотрев наш спектакль, почувствовал свою причастность в сохранении планеты. И конечно, надеемся, что спектакль вызовет интерес и будет востребован как в Казани, так и в других регионах, куда группа театра отправится на гастроли», — подчеркнул руководитель Молодежного театра на Булаке Алексей Степанцов.

Помимо прочего, казанцев и гостей города приглашают отметить День химика. Праздник пройдет 2 июня у Центра семьи «Казан» с участием кавер-группы Barbara Band, Элвина Грея, Сергея Лазарева и DJ BubbleGum. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.