Детям мобилизованных из Татарстана подарят новогоднюю поездку в Москву

Центр «Мой бизнес» и Министерство экономики Татарстана на новогодних каникулах организуют для одаренных детей из семей мобилизованных жителей республики, а также из малообеспеченных и многодетных семей поездку в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Акция #мойбизнеспомогает предназначена для поддержки творческого потенциала талантливых детей и их мотивации к дальнейшему развитию. Принять участие в акции и помочь осуществить детскую мечту могут предприниматели и просто неравнодушные граждане. Благодаря им дети посетят столицу России, увидят ее главные достопримечательности и посмотрят новогоднее шоу на Красной площади.

Пока Центр «Мой бизнес» отбирает участников акции из списков воспитанников домов культуры и творческих центров, учитывая как ситуацию в семьях, так и творческую активность. Прошедшие отбор дети отправятся вместе с законным представителем в Москву в составе организованной группы. Им бесплатно предоставят перелеты, проживание и посещение новогодней балет-оперы «Щелкунчик» в парке «Зарядье».

Отобранные участники выступят со своими номерами на сцене новогодней ярмарки самозанятых «Я и есть Татарстан», которая пройдет с 22 по 25 декабря у стен Казанского Кремля. На ярмарке Минэкономики объявит список группы и торжественно вручит билеты участникам.

Кроме того, в рамках ярмарки «Я и есть Татарстан» будет работать локация, где каждый желающий может оставить подарок для многодетных и нуждающихся семей республики. Уточнить детали акции и получить консультацию можно по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.

#МойбизнесПомогает — это благотворительное движение, организуемое Минэкономразвития России совместно с центрами «Мой бизнес» по всей стране. Основная цель акции — приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне. Инициатива должна позволить благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу и социальному волонтерству помочь большему количеству людей.